Non sono molti gli artisti che nella loro ricerca hanno raggiunto un grado di riconoscibilità e coerenza paragonabile a quello di Vincenzo Ciardo. Noto per la sua pittura a tocchi, d’impronta postimpressionista, specificatamente vangoghiana, approdo ultimo e maturo della sua lunga indagine sulla scomposizione e successiva ricomposizione delle forme nella luce, il pittore, nativo di Gagliano del Capo, ha scelto il paesaggio salentino come tema prediletto, ambito d’indagine al tempo stesso identitario e universale, gradito al pubblico e funzionale alla sua ricerca. Tema prediletto ma certamente non unico. Una mostra allestita nella galleria Art Poetry di Lecce, in via Candido 3, nel quartiere San Lazzaro, alle porte del centro storico, apre un nuovo scenario conoscitivo sull’artista, focalizzando l’attenzione sulle nature morte, altro soggetto assai praticato da Ciardo, che, grazie a questa nuova proposta espositiva, si rivela efficace ai fini della sua ricerca tanto quanto il paesaggio. Ideatore e curatore della mostra, insieme ad Anna Panareo, è Salvatore Luperto, che è anche titolare dello spazio espositivo, raffinato conoscitore dell’arte di Ciardo, argomento su cui da anni si concentra con competenza e dedizione.

Dalla scuola napoletana al postimpressionismo

Partito da una figurazione di affiliazione napoletana, a partire dalla fine degli anni Quaranta Ciardo stempera e sfalda la sua pittura aderendo a un modo nuovo di percepire la realtà di derivazione impressionista e postimpressionista. Adoperando contestualmente la giustapposizione e la divisione del colore, il pittore salentino riformula l’idea di paesaggio e di ripresa del reale. Abbandonata la tradizionale resa prospettica, costruisce forme e spazio attraverso il colore. È quest’ultimo infatti lo strumento attraverso cui non solo dà sostanza alle parvenze fenomeniche ma anche mediante il quale definisce la composizione spaziale, sempre ariosa e ben distribuita. Così facendo il pittore partecipa al dibattito culturale di quegli anni e dimostra di aderire appieno alle istanze di rinnovamento della pittura italiana, tutte orientate al superamento della retorica del regime, di cui l’arte di Novecento appariva imbevuta. Quelli dell’immediato dopoguerra sono gli anni in Italia della contrapposizione tra figurativi e astratti, del Fronte Nuovo delle Arti e di Oltre Guernica, manifesto con cui gli artisti riconoscono in Picasso l’indiscusso modello di rifermento e nel linguaggio cubista l’unico mezzo di aggiornamento culturale. In questo predominio segnato da un lato dalla pittura neocubista, che in molti si traduce limitatamente alla geometrizzazione esteriore delle forme, senza una reale comprensione di quel linguaggio, e dall’altro dal recupero dell’astrazione, soprattutto di natura geometrica (si pensi al Movimento di Arte Concreta), Ciardo, sempre guardando all’Europa, sceglie una terza via, più lirica. Egli risale alle origini dell’arte contemporanea individuando nell’impressionismo e nel postimpressionismo, tra Van Gogh e Bonnard, i mezzi di rinnovamento della sua pittura. Non a caso in occasione della personale del 1960 al Maggio di Bari, Carlo Giulio Argan parla di lui come di un «van Gogh depurato degli elementi passionali e drammatici, più freddo, più astratto».

Pur rispondendo all’urgenza di un adeguamento in chiave europea, Ciardo non aderisce supinamente alle novità che giungevano da altrove, che spesso portavano con sé anche la condivisione di un credo politico, ma sceglie autonomamente su quale via instradarsi. «In nessun tempo dell’opera del Nostro – ha scritto il pittore Lino Paolo Suppressa nel 1956 – si coglie il ben che minimo rilassamento ai problemi fondamentali che fanno la buona pittura. Spazio, colore, luce, sono intesi sempre in funzione di rappresentazione e non di imitazione». Lo si vede nei paesaggi, nelle sue tante riprese della campagna salentina, in cui la terra rossa si contrappone all’azzurro limpido del cielo e al bianco abbacinante di squadrati casolari, ma anche nelle nature morte, soggetti non localizzati e per questo più graditi a certa sua committenza. Ancor più che nei paesaggi è nelle nature morte, e nei fiori in particolare, che Ciardo usa “accenti di colore che sembrano seguire uno spartito musicale in cui ogni nota cromatica, accordata in una sinfonia di toni, esplode in un fuoco d’artificio”, precisano i curatori.

La mostra “Natura d’interni dal 1947 al 1964” ripercorre anni fondamentali della ricerca ciardiana e lo fa raggruppando un numero significativo di nature morte, alcune delle quali assai note. Fiori, frutta, pesci sono riprodotti con il suo inconfondibile tratto compendiario. I volumi sono resi attraverso ragionate lumeggiature mentre i piani d’appoggio si annullano in un vortice si pennellate, a una a una riconoscibili. La resa prospettica è annullata e la scansione spaziale è affidata alle sole successioni cromatiche. La natura morta è un tema praticato da Ciardo sin dagli anni Venti ma che solo nel giro di anni preso in considerazione dalla mostra diviene rappresentativo dell’artista, tanto quanto il paesaggio, un ulteriore banco di prova per sondare i mezzi propri della pittura.

La mostra è visitabile martedì, mercoledì, venerdì e sabato, dalle 16.30 alle 19.30. La mattina su appuntamento. Info 329.6249713.