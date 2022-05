Ungaretti, Bo e la loro “stagione salentina”

Carlo Bo considerava Giuseppe Ungaretti il più grande poeta italiano del Novecento e lo seguì costantemente per oltre sessant’anni dedicandogli numerosi saggi e articoli. I due si conobbero nella prima metà degli anni Trenta a Firenze, allora capitale indiscussa della cultura letteraria del nostro paese. Ungaretti era già ritenuto un maestro della poesia italiana, mentre Bo si stava facendo conoscere come uno degli esponenti più in vista...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati