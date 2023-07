Il racconto come necessario passaggio di testimone tra epoche e generazioni. Come aveva fatto nel 2014 con la lunga storia del suo Avanti!, Ugo Intini, che nel quotidiano socialista ha percorso tutta la carriera giornalistica, ha fatto con i suoi Testimoni di un secolo, edito da Baldini+Castoldi: una raccolta di ritratti, una quarantina di protagonisti della politica nazionale e internazionale: un’autobiografia e insieme una riflessione sulla storia del secolo scorso.

Ugo Intini, lei è stato portavoce del Psi di Bettino Craxi nel nuovo corso e negli stessi anni direttore dell’Avanti! La duplice anima politico giornalistica fa di lei un testimone molto privilegiato delle vicende che narra in questo libro. Quale delle due anime prevale nel racconto?

«Un tempo, fare politica e giornalismo era quasi la stessa cosa. Tutti i grandi politici erano al tempo stesso giornalisti: Mussolini, Togliatti, Nenni, Pertini. Lo stesso Craxi. E nel mio piccolo anch’io. Nenni diceva: “il partito è per me una segretaria e l’Avanti!”. Con un fondo ogni domenica, indicava la linea. I testi dell’Avanti!, come degli altri giornali di partito, erano rilanciati da tutti i quotidiani e telegiornali nazionali. Come politico e giornalista al tempo stesso, ho avuto la fortuna di conoscere i protagonisti del Novecento e ho cercato di raccontare il secolo attraverso 48 di loro. Loro con le decine di comprimari che li circondavano. Ciascuno mi è servito per approfondire un periodo o un argomento. Gli storici sono più bravi. Ma forse raccontare la storia in questo modo la rende più viva e umana».

Il suo volume è ricco di aneddoti che in qualche modo portano a respirare la stessa aria dei protagonisti della sua galleria politica. Ha costruito una sorta di capsula del tempo?

«La memoria è in effetti una straordinaria macchina del tempo. E la vecchiaia aiuta (se tra giovani e vecchi c’è un passaggio del testimone). Io ascoltavo Pertini. Pertini ascoltava Turati, che a sua volta aveva ascoltato i garibaldini e i padri del Risorgimento. Ecco: con quattro passaggi, abbiamo percorso l’arco di tempo dal 2023 alla seconda metà dell’Ottocento. Lei forse racconterà ciò che ci siamo detti a chi percorrerà il 22° secolo. Racconto aneddoti e dettagli che senza avere frequentato di persona i protagonisti non si possono conoscere. Si tratta di un piccolo contributo a disposizione anche dei giovani giornalisti. E certo non ometto i fatti sensibili o “politicamente non corretti“. Ne cito due. Probabilmente, Mussolini ha salvato la vita di Nenni. Oggi si scrive molto del luglio 1943, perché è l’80º anniversario della caduta del fascismo. Secondo Pertini, quando Mussolini andò dal re a villa Ada sulla via Salaria, non fu arrestato a tradimento: aveva deciso lui di uscire di scena per salvarsi ed era sostanzialmente d’accordo con il re. Gli storici dicono ben altro e probabilmente hanno ragione. Ma Pertini non è l’ultima delle fonti e sosteneva la sua tesi con fatti precisi. Che varrebbe la pena di approfondire».

Quando parla di Pietro Nenni traspare un certo affetto per la sua figura. Forse la sola nel libro a sfumare quasi nel mito rispetto alla concretezza che caratterizzerà gli altri leader.

«È così. Ho conosciuto Nenni quando io ero un ragazzino e lui già un monumento storico. Era il mio mito e anche quello di Craxi. Craxi lo imitava persino nel tono della voce e nei movimenti: ad esempio quando si portava gli occhiali sulla fronte e leggeva. il famoso impresario teatrale Remigio Paone (genero del banchiere Cuccia) diceva a Nenni. “Sei riuscito dove non era riuscito Turati: a portare i socialisti al governo“. Craxi era riuscito dove non era riuscito Nenni: a portare i socialisti alla guida del governo. Ma non voleva sentirlo dire, perché gli pareva una mancanza di rispetto verso Nenni, che chiamava affettuosamente “il vecchio“».

Attraverso le vicende dei grandi padri e protagonisti del socialismo, lei porta il lettore nel mezzo della Guerra Fredda tra Usa e Urss che influenzerà lunghi decenni di storia anche con risvolti drammatici e inquietanti se pensiamo alle ricostruzioni sull’attentato a Giovanni Paolo II. Come è cambiato da allora il rapporto dell’Italia con la comunità politica internazionale?

«Sino alla caduta del muro di Berlino, l’Italia è stata terra di frontiera nello scontro tra Est e Ovest. Di importanza strategica decisiva, anche perché ospitava il più grande partito comunista dell’Occidente e appariva perciò il punto debole dell’Alleanza Atlantica. D’altronde, il posizionamento dei missili Pershing e Cruise in Europa occidentale per pareggiare gli SS-20 puntati da Mosca contro di noi fu la mossa decisiva per vincere la guerra fredda, ma l’opposizione di Pci, di parte del mondo cattolico e dei media come Repubblica arrivò a un passo dall’impedirlo. Finita la guerra tra Est e Ovest, il peso strategico dell’Italia è fortemente diminuito e anche per questo il vecchio sistema democratico della prima Repubblica è crollato. Le grandi scelte si fanno oggi altrove e la politica estera conta soprattutto come argomento polemico ai fini della politica interna. C’è anche una scarsa capacità di analisi da parte dei media. Tutti ad esempio danno per scontato che la Russia sia una minaccia per l’Europa. Facciamo bene a armare l’Ucraina, ma non è così, per il semplice motivo che la Russia non è l’Unione Sovietica. Mosca minacciava l’Europa occidentale con una superiorità nelle armi convenzionali schiacciante e con una popolazione di 410 milioni (URSS più Patto di Varsavia) contro 330. Oggi i rapporti di forza si sono capovolti: 145 milioni di russi contro 512 europei (compresa la Gran Bretagna)».

Il libro si conclude inevitabilmente con Bettino Craxi, letto nella sua complessità. La parabola craxiana è diventata nel tempo un rimorso della coscienza politica italiana?

«Oggi nessuno più mette in dubbio che la politicizzazione della magistratura sia un problema, né che il finanziamento illecito della politica riguardasse tutti i partiti. i numeri poi pesano e spiegano l’insofferenza dell’opinione pubblica. Alla fine della prima Repubblica (nel 1990) l’Italia aveva un prodotto interno lordo simile a quello di due Paesi all’incirca con la nostra stessa popolazione, come Francia e Gran Bretagna. Oggi siamo indietro del 35 per cento rispetto alla Francia e del 40 rispetto alla Gran Bretagna: una catastrofe. Con un corpo elettorale quasi uguale (un milione in meno) il quadripartito guidato da Craxi e Forlani nel 1992 prese sette milioni di voti in più del centro destra guidato dalla Meloni nel 2022. Ma gli stessi media che nel 1992 descrissero Psi e Dc delegittimati dal voto hanno decretato nel 2022 il trionfo del centro destra. Con sette milioni di voti in meno!»<QA0>

C’è una descrizione molto precisa del funzionamento dei partiti nella prima repubblica. Periodo che nel tempo ha vissuto una forte rivalutazione per i suoi protagonisti: colti, capaci, talvolta spietati ma sempre con un enorme senso sociale. Come sono cambiati da allora i leader politici?

</CF>«Molti leader politici avevano il carisma di una storia personale mitica e lo avevano trasmesso ai loro diritti successori e allievi. Pensiamo a Pertini e Craxi. O a De Gasperi e Andreotti. Oppure a Togliatti e Berlinguer. Oggi non è più così. I partiti inoltre si nutrivano (prima che di politica e di potere) di storia, ideologia e cultura. Avevano perciò una autorevolezza che si trasmetteva ai loro dirigenti (anche quelli personalmente modesti). Oggi un dirigente modesto non ha alle spalle il partito e appare nudo in tutta la sua modestia».



