Sessantuno anni fa, per l’esattezza il 5 ottobre 1962, uscì “Love Me Do”, primo disco del gruppo che più di ogni altro ha saputo cambiare l’ambiente musicale ed i costumi del XX secolo. Banalmente i Beatles possono essere identificati come la colonna sonora degli anni ’60. Dal punto vista musicale attinsero a generi già conosciuti come blues, rock, music hall inglese, folk, ma anche musica barocca. La genialità fu nel modo di combinarli e di innovare le fasi di registrazioni. E in quel 1962 i Beatles erano praticamente degli adolescenti: John Lennon aveva solo ventidue anni e George Harrison diciannove. Durante le incisioni di “Abbey Road” nel 1969 (l’ultimo album realizzato insieme ma non l’ultimo ad essere pubblicato) nessuno dei quattro aveva ancora compiuto trent’anni, eppure avevano già dominato il mondo artistico e musicale. Dal luglio 1966 avevano peraltro smesso di suonare dal vivo perché le urla delle migliaia di fan presenti ai concerti coprivano letteralmente i suoni “bassi” degli impianti audio di allora. Con una sola eccezione. Il 30 gennaio 1969, mentre stavano registrando proprio “Abbey Road” fra tensioni sempre più crescenti, salirono infatti sul tetto del palazzo in Saville Row dove c’era la sede della Apple, l’azienda che curava tutti i loro affari, e iniziarono a suonare. Quel loro ultimo concerto, bloccato solo dalla polizia (anche perché si era scatenato il caos nelle strade sottostanti), è entrato indelebilmente nell’immaginario collettivo. E interamente dedicato alla leggendaria band inglese è lo spettacolo “Magical Mistery Story – The Beatles live again” che vede protagonisti il conduttore e giornalista musicale Carlo Massarini e The Beatbox, formazione composta da Marco Breglia, Filippo Caretti, Michele Caputo e Federico Franchi. Lo show, organizzato da Viavai Eventi, approderà il prossimo 29 agosto sul Lungomare di San Foca, la marina di Melendugno. I biglietti sono disponibili sul circuito iTicket. Info: 339.4788200.

The Beatbox e Carlo Massarini (Foto di Franco Coletta)



Massarini, come è nata l’idea di questo spettacolo?

«Con i Beatbox, che sono molto popolari anche in Europa, ci siamo incontrati un paio d’anni fa e abbiamo deciso di mettere su uno spettacolo più costruito e più teatrale nel quale io parlo e loro suonano la musica dei Beatles. È quello che io chiamo il concerto impossibile: i Beatbox faranno infatti ascoltare dei pezzi che i Beatles non hanno mai eseguito dal vivo dopo il 1966, quando si chiuderanno in studio e non faranno più concerti». <QA0>

E lei come articola il suo racconto?

«Dal mio punto di vista, cioè facendo un mix di storia musicale ma anche di storia del costume sociale. E questo avviene generalmente in quattro parti, e i Beatbox ogni volta ritornano a suonare cambiando costume e strumenti, e portando così in scena anche la mutazione estetica dei Beatles. Nel mio racconto parto dalle origini, dall’Inghilterra post bellica, ma non faccio la loro biografia. Parlo del loro primo provino, dello sbarco in America, del viaggio in India, ma lo faccio sempre da “dietro le quinte”. In sostanza è uno “storytelling” che in realtà potrebbe andare avanti per ore, perché il materiale che loro hanno lasciato e quello che si continua a scoprire è veramente infinito. Ovviamente abbiamo contenuto il tutto nei tempi di uno show»

I Beatbox sono una “tribute band” e non una “cover band”, giusto?

«Certo, e la differenza è fondamentale perché in questo caso parliamo di una band esattamente uguale all’originale negli strumenti, nelle voci e nei costumi».

Perché i Beatles sono sempre attuali?

«Perché erano straordinariamente moderni, e si sono evoluti rapidamente. Sono partiti da un beat semplice, e sono diventati ben presto dei fantastici innovatori, e quello che ora c’è in giro discende direttamente da ciò che hanno creato nel loro incredibile catalogo, forse il più grande “corpus” mai composto non solo nella storia del rock. Rimangono un riferimento assoluto, e poiché erano così innovativi e così avanti ancora adesso la loro è una musica molto moderna».

Tutto questo in meno di otto anni…

«Infatti questa è la cosa più pazzesca. In quei pochi anni sono riusciti a cambiare il mondo, hanno aperto tante porte e hanno mostrato possibilità che non esistevano prima. Ma non solo nella musica. Londra in quel periodo è al centro del mondo anche nella pittura, nel teatro e nel cinema, e i Beatles si ritrovano così al centro del centro del mondo, e per questo la loro importanza va al di là della musica»