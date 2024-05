Taranta, nuovo Cda. E per la presidenza rispunta l'idea Bray

L'unica cosa certa per adesso è che il cambio non sarà più procrastinabile e che dopo 11 anni di fila alla presidenza della Fondazione, Massimo Manera dovrà cedere la guida della Notte della Taranta. La notizia era nell'aria da mesi, Manera è infatti in regime di proroga da circa un anno, ma tra oggi e domani dovrebbe arrivare anche il nome di chi subentrerà al sindaco di Sternatìa, che fu eletto all'unanimità nel 2013.

Per domani infatti è stata convocata l'assemblea dei soci della Fondazione, che dovrà intanto rinnovare il Consiglio d'amministrazione. Salvo sorprese, la Regione confermerà come suo rappresentante la sindaca di Corigliano Dina Manti, mentre l'Unione dei Comuni della Grecìa Salentina esprime il sindaco di Soleto Graziano Vantaggiato. E infine l'Istituto Diego Carpitella nominerà come rappresentante la sindaca di Melpignano Valentina Avantaggiato.

Il Cda rinnovato dovrà poi eleggere il presidente ma sulla questione la sintesi è attesa per le prossime ore. Dopo la lunga parentesi di Manera, che subentrò a Massimo Bray una volta che questi fu nominato ministro della Cultura da Enrico Letta, l'intenzione sarebbe quella di tornare a un "profilo alto".

L'ipotesi del ritorno al vecchio presidente



Il direttore dell'Enciclopedia Treccani, leccese di nascita e figura di spicco del panorama culturale, fu infatti la sintesi tra territorio e respiro nazionale indicata dall'ex presidente della Provincia di Lecce, Giovanni Pellegrino, quando Palazzo dei Celestini era ancora parte del Cda.

Una figura a cui a quanto pare si starebbe pensando di fare ritorno, offrendo proprio a Bray di riprendere in mano la Fondazione. L'ipotesi circola da un po', intervallata da altre opzioni, sia interne sia esterne alla cerchia grica: in un primo momento infatti si era parlato con insistenza del sindaco di Soleto, Graziano Vantaggiato, caldeggiato da una cordata di sindaci. Poi della sindaca di Corigliano, Dina Manti, che ha dalla sua varie esperienze di valorizzazione come quella del "Castello Volante". Ma le soluzioni interne sarebbero considerate "divisive" dal socio di maggioranza, la Regione, tanto far spuntare l'ipotesi di affidare la presidenza ad Antonio Maruccia, procuratore generale di Lecce prossimo al pensionamento e originario di Castrignano dei Greci.

La proposta del procuratore

La proposta Maruccia, in arrivo dallo stesso staff del presidente Michele Emiliano, avrebbe seguito la stessa logica utilizzata per la presidenza di Apulia Film Commission, affidata all'ex procuratrice di Bari Anna Maria Tosto.

Tuttavia, l'ipotesi di un ritorno di Massimo Bray non è mai tramontata e oggi sarebbe più che una suggestione. A rendere la strada percorribile - garantendo a Bray la conciliazione con i suoi numerosi impegni romani - sarebbe infatti lo stesso statuto della Fondazione, che prevede la figura di un direttore generale, sinora mai nominato.

Proprio sull'individuazione di questa figura, fortemente operativa ma anche con le competenze adeguate per prendere in mano la Taranta a ormai meno di tre mesi dall'inizio del festival e con le prove del Concertone in corso da settimane, si starebbero concentrando le ricerche a livello regionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA