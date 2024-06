E' stata ufficializzata oggi in un pacchetto unico che comprenda il rinnovo del Consiglio di amministrazione e il nome del prossimo presidente, la nuova guida de La Notte della Taranta: sarà Massimo Bray. Un cambio in corsa che dopo molte indecisioni arriva a stagione ormai più che avviata, con il maestro concertatore al lavoro da mesi nel Salento dove tra un mese e mezzo si terrà l'atteso concertone di fine agosto a Melpignano.

Alla fine però, dopo una serie di interlocuzioni e trattative, la quadra è stata trovata e dopo l'addio dell'ex presidente Massimo Manera, che dopo 10 anni più uno di proroga alla guida della Fondazione ha dovuto rassegnare le dimissioni, l'assemblea dei soci ha infatti rimescolato le carte che sono state messe sul tavolo nell'incontro di questa mattina alle 10 tra Regione Puglia, Unione dei Comuni della Grecìa Salentina e Istituto Diego Carpitella. Regione e Grecìa in cui hanno confermato i loro rappresentanti nel Cda, ovvero la sindaca di Corigliano d'Otranto, Dina Manti, e il sindaco di Soleto, Graziano Vantaggiato. Cambio invece per il rappresentante del Carpitella, che resta sempre in capo al Comune di Melpignano ma al posto dell'ex sindaco Ivan Stomeo vedrà l'ingresso dell'attuale sindaca Valentina Avantaggiato.

Il Cda dovrà ha poi votato per la presidenza, per la quale si è scelto di puntare sul ritorno di Massimo Bray. Leccese di nascita e romano d'adozione, il direttore generale dell'Istituto Treccani guidò infatti la Fondazione fino al 2013, quando venne nominato ministro alla Cultura da Enrico Letta e cedette il posto al suo allora braccio destra Massimo Manera, che fu votato all'unanimità per succedergli.

Non è quindi anomalo che oggi lo stesso Bray, per un po' di tempo anche presente in Puglia come assessore alla Cultura, sia visto come la figura più autorevole per riprendere in mano le redini della Fondazione e della sua grande giostra organizzativa e mediatica.

Un direttore generale al fianco del presidente



Quello di Bray sarà soprattutto un ruolo di indirizzo perché sul piano organizzativo ci sarà una seconda figura che lo affiancherà nel lavoro sul territorio in una stagione che ovviamente non potrà che svolgersi all'insegna della continuità. Per questo, almeno fino a settembre al fianco del presidente ci sarà un direttore generale protempore. Un ruolo che sarà affidato a Pierluigi Ruggiero, già membro dell'Ufficio di Gabinetto del presidente Michele Emiliano e dirigente della struttura cerimoniale della Regione Puglia.

Dopo l'estate poi si dovrebbe aprire la vera partita per l'individuazione di questa figura strategica, che dovrà possedere una rete solida ma anche le competenze necessarie a immergersi nella Taranta gestendo un apparato che lavora in silenzio per l'intero anno in vista del risveglio estate.

Presto per dire quali saranno i cambiamenti impressi dalla nuova presidenza, se si pensa che negli anni di Bray i maestri concertatori rispondevano ai nomi di Ludovico Einaudi o Goran Bregovic. Poi fu la volta di Giovanni Sollima e Carmen Consoli (esperimento cantautoriale in parte replicato lo scorso anno con Fiorella Mannoia) passando per varie e tante esperienze, compresa quella riuscitissima di Dardust nel 2022.

Di certo negli ultimi dieci anni il tandem con la Rai è stato sempre più determinante, sia per la crescente presenza degli artisti in arrivo dal palco di Sanremo sia per la regìa dell'evento, spesso affidata a figure di rilievo della tv pubblica italiana. Una miscela con alti e bassi nell'incontro finale con la musica di tradizione ma che negli anni non ha comunque mai perso il suo coefficiente di sperimentazione e la sua voglia di osare l'inedito, come dimostra anche la scelta del maestro concertato di quest'anno, il musicista e producer Shablo, impegnato in un'opera di ringiovanimento del pubblico della pizzica, come da claim 2024 "Generazione Taranta". Il suo Concertone ad agosto rappresenterà la cesura, al suono ritmato della pizzica, tra vecchia e nuova gestione.

