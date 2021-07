Mogol, la poesia vola sulle ali della musica

Come può uno scoglio arginare il mare, ci ha detto tanti anni fa attraverso la voce di un grande. E noi ci abbiamo creduto. Tutti. Abbiamo capito che la vita deve scorrere via come l’acqua, tenace tra discese ardite e risalite. Prendila così. Perché quell’emozione a fior di pelle che ha creato con le sue parole ha dimostrato, e dimostra ancora, quanto la poesia illumini il cammino, mostri percorsi, squarci orizzonti nuovi, e poi...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati