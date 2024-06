I 99 anni dell'onorevole Urso: «Senza più riflessioni È la bolla dell'apparire»

Auguri onorevole Giacinto Urso. Come si sente a 99 anni?

«Tutti dicono che sono in forma, che porto bene gli anni, purtroppo sono loro che non portano bene me. E poi come sto io conta davvero poco».



È modestia, la sua.

«Ma no, semplicemente continuo a guardare oltre la mia persona e, ostinato nelle mie posizioni e nella visione delle cose, osservo quello che non va nella società, a partire dalla dispersione delle virtù civiche. Nella mia lunga vita ho attraversato diverse fasi storiche e conosciuto molte persone di valore. Dopo il fascismo, i nostri nonni hanno compreso il valore della libertà che, per dirla con don Luigi Sturzo, è come l'aria, senza la quale si muore, e hanno trovato nella Costituzione la stella polare. Oggi ogni riferimento ideale sembra smarrito, c'è in giro molta baldanza e poca inquietudine per ciò che non va, mentre politici voraci ricorrono ad ogni sotterfugio pur di conservare il potere. Come si può coltivare la fiducia?».



Lo chiedo a lei.

«Chi campa a lungo non può che avere sensazioni contrastanti, a volte di sgomento, sul senso e sul perché della vita. Ci sono momenti di depressione in cui uno pensa che può bastare. Poi, dal profondo dell'anima e dalla coscienza di cittadino, parte un sussulto che porta alla ricerca continua, all'osservazione, alla curiosità come forza che spinge alla conoscenza e ti chiede di essere un eterno scalatore con la voglia di pensare e imparare sempre qualcosa di nuovo. Purtroppo oggi si pensa poco e si parla molto, tanto da dover credere che la più bella parola sia il silenzio, nido obbligato per produrre pensieri concreti e per evitare la confusione delle lingue e la mania ossessiva di apparire sempre da soli, detestando l'armonia del coro».



A chi sta pensando?

«In generale a chi ha in mano le leve della cosa pubblica, in particolare a quanti devono assumere decisioni anche in privato: tutti dovrebbero riflettere di più e in modo approfondito per compiere scelte giuste».



Oggi non è così?

«Assolutamente no. Ormai, soprattutto chi è sul ponte di comando vive in una sorta di bolla dell'apparire ad ogni costo che diventa una litania giornaliera di buoni propositi, quasi sempre basati sul nulla. Insomma, fuochi d'artificio per stordire la gente».



Un'altra dura accusa alla politica?

«No, per il semplice fatto che da tempo la politica è smarrita. Non parlo da nostalgico del passato, anzi mi sento un ostinato nostalgico di un futuro che non vedo».



Che cos'è e come si fa buona politica?

«Innanzitutto conoscendo e praticando quotidianamente le regole fissate dalla Costituzione repubblicana per immettere in sé un tripudio di libertà universali, feconde e risolutive dei tanti problemi e dei tanti assilli, vecchi e nuovi. Purtroppo la Carta fondamentale è tanto riverita, a parole, quanto sconosciuta: solo il 5% degli italiani l'ha letta intensamente, mentre il 10% secondo le esigenze del momento e il restante 85% pensa di conoscerla per sentito dire o per non sentito dire, in pratica non la conosce.

Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti».



In che senso?

«Guardi, la Costituzione precede la politica e la orienta nella direzione dell'interesse generale. La politica è l'espressione del contesto sociale, ma la società non sa e non può dettare indicazioni utili se non ha nella sua visione il tragitto che porta ad affermare una democrazia vera che, peraltro, in questo momento sta diventando una democrazia senza popolo. Una volta c'erano i partiti che arricchivano il dibattito e orientavano le decisioni, ora la politica è infarcita di liste civiche e nessuno sa spiegare come mai a fronte di un'ubriacatura di candidature, che cannibalizzano quel poco che resta dei partiti, s'impone il fenomeno dell'astensionismo di massa. È una situazione che va corretta».



In che modo?

«Intanto riaprendo le palestre di apprendimento politico, disposte proprio dalla Costituzione, in caso contrario la buona politica resterà latitante e diverrà impossibile disporre di una adeguata classe dirigente, florida di pensiero pensato, di spirito di servizio, di etica rigorosa e di tormento del ben fare, rivolto a ricercare il bene comune. Purtroppo, le assemblee elettive regionali, provinciali e comunali, per decenni scuola di politica, sono state schiacciate dall'elezione diretta di presidenti e sindaci che ora esercitano il loro potere quasi solitario a spese della collegialità. Questa situazione ha danneggiato in profondità la politica in quanto terreno di partecipazione attiva e condivisa».



I social, che hanno concesso a tutti una tribuna per rappresentarsi, hanno fatto il resto?

«Internet, dal quale per comprensibili motivi anagrafici sono lontano, ha spalancato le porte a un mondo che non conoscevamo dove ciascuno di noi si manifesta in solitudine, dietro lo schermo di un telefonino. Da un angolo in penombra della propria abitazione si può immaginare di cambiare il mondo con un click, si può intervenire su ogni argomento e si può dire tutto pur sapendo niente. Sono i miracoli della cosiddetta democrazia della Rete, nella quale molti sono imprigionati. È stato detto che uno vale uno, sarebbe meglio correggere e affermare che zero vale zero».



Stando così le cose, a chi tocca farsi protagonista di un cambiamento possibile?

«A noi stessi, la storia siamo noi. Non sono gli altri che possono cambiarci. Sono convinto che il cambiamento del mondo si ottiene se noi siamo nel mondo, se noi esistiamo insieme agli altri, se abbiamo visione del futuro, come avvenne nel luglio del 1943 quando un gruppo di intellettuali con il Codice di Camaldoli seppe indicare nel Cattolicesimo popolare la via maestra per la ricostruzione e la rinascita dell'Italia dopo la caduta del fascismo. Ma oggi, avendo perduto il bene della politica intesa come insieme comunitario, prevale un senso di egoismo, la gente si chiude in casa e pensa di rendersi la vita felice. La verità è che abbattuti gli ideologismi si sono persi anche gli ideali e c'è da chiedersi che cosa sia rimasto rispetto alla buona salute dello Stato del quale i cittadini dovrebbero essere severi custodi».



Il nostro Paese ha i suoi problemi, ma c'è anche un mondo in preda a conflitti. Quali rischi corriamo?

«Purtroppo siamo sulla soglia di un baratro generale e non si intravede una via d'uscita. Anche la politica internazionale è sempre più afona, mentre si ode il fragore delle armi. Il mondo non è più quello del Dopoguerra, quando equilibri geo-politici, seppur fragili, reggevano nonostante continue tensioni. Oggi gli Stati si uniscono a diversi livelli per poi decidere da soli, senza voler fare i conti con una dimensione globale dei problemi che tutti dovrebbero contribuire a risolvere. Per non parlare, poi, della crisi dell'Occidente e dell'Europa, il cui ruolo sullo scacchiere mondiale è sempre meno percepibile. È una crisi politica, sociale, culturale di chi ha perduto radici e identità. L'Europa, per essere il nostro futuro, dovrebbe sentirsi Comunità come alla sua nascita e darsi una Costituzione con le regole della convivenza senza le quali nessun percorso unitario è possibile. Resta il fatto che ciascuno di noi deve fare la sua parte e pensare che la Nazione è la Patria e il futuro è l'Europa».



Onorevole, dal globale al locale: c'è ancora posto per il Grande Salento?

«Sono sempre stato e continuo ad essere un sostenitore attento della necessità del Sud Puglia di trovare un coordinamento di visione e di azione. Parlare della convergenza tra le province di Brindisi, Lecce e Taranto non può essere considerata una moda, ma un doveroso impegno per guardare con più fiducia al futuro di territori contigui ma non ancora utilmente integrati. Dobbiamo pensare ad un lungo processo di cambiamento che, a sua volta, necessita di un gigantesco rinnovo culturale per riflettere e ricordare fatti, eventi, passaggi di una storia comune senza la quale sarebbe impossibile riconoscere e valorizzare le diverse articolazioni che compongono il sistema Puglia. Forse i giovani possono smuoverci, dare una mano, far sentire la loro voce. I territori oggi sono muti e non c'è uno sguardo né indietro verso la storia passata, né avanti perché il buio è pesto. Ma non possiamo più stare a guardare».



Ha detto Papa Francesco: "La vecchiaia è la sede della sapienza della vita, doniamola ai giovani, come il buon vino che con gli anni diventa più buono". È così?

«La vecchiaia è un grande dono, ma è dura. Comunque bisogna saper vivere il tempo che ci è dato. La nostra esperienza - o sapienza della vita, come dice il Papa - può aiutare le nuove generazioni a crescere con più consapevolezza del ruolo al quale sono chiamate. La possibilità che questo travaso di conoscenze avvenga certamente dipende da noi, ma anche da loro».

