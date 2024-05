Antonella Lattanzi: «Scrittura e cinema, specchio delle emozioni»

Di donne e d’amore, ambizione e desiderio di maternità, ma anche di violenza e rabbia da riscatto: con il racconto di diversi bagliori dell’esistenza femminile la scrittrice barese Antonella Lattanzi, con “Cose che non si raccontano” è nella dozzina del Premio Strega, mentre il film “Una storia nera” tratto dal suo precedente libro, è nelle sale. Oggi Lattanzi sarà in Salento (masseria Celsorizzo di Acquarica, ore 21) per “Armonia”, il festival letterario che ospita la “dozzina” dello Strega. Prima di lei ci saranno, dalle 19, Raffaella Romagnolo con “Aggiustare l’universo” (Mondadori), e Adrián N. Bravi con “Adelaida” (Nutrimenti).

Antonella, è un bel momento per lei: il suo libro è nell’acclamata dozzina, il “suo” film è nelle sale…

«È un momento particolare sì, di impegni che chiedono presenza e cura. Il processo della scrittura, solitamente di grande solitudine, si trasforma in questi casi in interazione con lettori e spettatori, ed è molto bello».

Se l’aspettava che la sua epopea privata per diventare madre, che ha aperto le finestre su realtà femminili tanto diffuse quanto fuori dalla narrazione contemporanea, facesse tanta strada fino alla dozzina dello Strega?

«Ho sperato, mentre la scrivevo, che non fosse una storia che raccontasse di me. Volevo scrivere delle donne che vivono cose come quelle che ho vissuto io, e sono tante: dall’aborto deciso a quello subìto, alla ricerca di un figlio con la procreazione assistita a tutte le difficoltà delle donne a gestire maternità e ambizioni lavorative. Speravo di riuscire a raccontare quello che ogni donna può vivere nell’arco di tempo in cui si può riprodurre. Ma non immaginavo di ricevere un abbraccio così grande da donne e uomini».

Denuncia anche atteggiamenti critici subiti, nelle strutture sanitarie, per la sua volontà di maternità in “ritardo”. Si punta sempre il dito contro le donne: troppi aborti, pochi figli e troppo tardi... Perché?

«Perché ancora oggi il corpo della donna e la sua gestione non sono cose considerate “della” donna. Nessuno si sognerebbe mai di giudicare un uomo se diventa padre troppo grande o presto. Esemplare è la recente trasmissione sull’aborto in cui c’erano solo uomini ad esprimersi. Oggi per analoghe tendenze, meno che ieri, il diritto all’aborto non è più scontato ed è, anzi, in grave pericolo. Tutto questo va ricondotto al fatto che la società pensa di poter giudicare le donne perché non sono in grado da sole di prendere decisioni e ci si sente in diritto di dire loro cosa fare. Un tempo pensavo che se avessi avuto un figlio non avrei voluto allattare. Di fronte a questo pensiero mi sono sentita rispondere: Non meriti di essere madre. Ecco, trovo molto grave che qualcun altro debba sempre decidere cos’è meglio per una donna».

Di violenza domestica su una moglie si parla nel film, tratto dal suo libro, “Storia nera” nelle sale in questi giorni.

«Purtroppo è un tema caldissimo questo delle violenze, perché è cronaca quotidiana, ma un libro o un film servono a fare uno slittamento rispetto al racconto di giornali o tv. Ci si immedesima nei protagonisti: nelle donne vittime di violenze o negli uomini violenti, nei figli che subiscono, nei familiari degli uomini violenti che non riescono a vederli per quello che sono. Letteratura e cinema possono aiutare anche ad entrare nella testa dell’assassino. Questa storia parla delle donne che provano a ribellarsi e cercano di restare vive e del danno che la violenza lascia in tutti, figli per primi, davanti a modelli negativi. L’arte aiuta molto a conoscere e gestire le emozioni».

Ha scritto la sceneggiatura con il regista Leonardo D’Agostini e Ludovica Rampoldi.

«È stato difficile, all’inizio, staccarsi dal fatto che questo testo fosse solo mio, ma poi è stata la cosa più bella passare dalla solitudine della prima scrittura alla sceneggiatura collettiva in cui il lavoro è diventato di noi tre. È stato bello vedere la mia idea nata in solitario silenzio concretizzarsi nei corpi degli attori».

