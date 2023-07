«Il mio non è un dialetto, è una lingua». Sentiamo spesso affermazioni di questo tipo attribuite, a seconda dei casi, al siciliano, al napoletano, al romanesco, al veneto, ecc., fino a dichiarazioni che si spingono a etichettare come lingua la varietà parlata in una singola località, magari non particolarmente illustre né popolosa. Chi pronunzia simili frasi è forse animato da buone intenzioni, rivendica la propria identità; ma lo fa con argomenti sbagliati, perché lingua e dialetto (italiano e dialetti) sono entità diverse, che peraltro nella nostra società coesistono armoniosamente. Il termine dialetto non ha un valore negativo, i dialetti sono preziosi, rappresentano la storia, vivono nel presente e si proiettano verso il futuro, per questo devono essere salvaguardati e amati.

Una domanda che molti si fanno riguarda la sorte dei dialetti italiani. Previsioni non sono possibili, come sempre quando si tratta di fatti di lingua, nei quali sono fondamentali le scelte degli uomini che le parlano. Ridotti al minimo, si possono ipotizzare tre scenari: a) i dialetti si mantengono in vita, anche nella lunga durata; b) i dialetti si trasformano radicalmente, perdendo molte caratteristiche specifiche e diventando varietà regionali di italiano, più o meno marcate; c) i dialetti muoiono, nessuno più parla dialetto. I fatti degli ultimi decenni sembrano smentire la terza e più catastrofica previsione: i dialetti non stanno morendo, pur se sono sottoposti a cambiamenti ed evoluzione, come succede a tutti gli organismi viventi. Risorgenze dialettali (che osserviamo con favore) si manifestano negli ambiti più vari, il dialetto non è usato solo nella comunicazione in famiglia e con gli amici. Nei fumetti, nelle insegne di negozi, bar e ristoranti, in radio e televisione, nella pubblicità, nelle canzoni, nel web, il dialetto risuona ampiamente, non è un reperto fossile e da museo, è vivo, rende la comunicazione espressiva e attraente, esprime valori simbolici e ideologici a cui non vogliamo rinunziare.

I dialetti sono parlati e amati, ma richiedono di essere studiati con metodi rigorosi. È opera di grande rigore scientifico il «DESN. Dizionario Etimologico e Storico del Napoletano», curato da Nicola De Blasi e Francesco Montuori, Firenze, Cesati, 2022 (i due dirigono e coordinano un gruppo di validi, più giovani collaboratori). Il napoletano è un dialetto di nobile tradizione, ricco di una letteratura straordinaria sin da epoca antica, popolata da autori le cui opere si leggono (non sempre) anche nelle scuole. A quella tradizione appartengono, tra i tanti, Giambattista Basile (da «Lo cunto de li cunti» Matteo Garrone ha tratto il film «Il racconto dei racconti» nel 2015); Eduardo Scarpetta («Qui rido io» si intitola la sua biografia, nel 2021 portata sullo schermo da Mario Martone, film di cui è protagonista Toni Servillo); Eduardo De Filippo, uno dei più grandi commediografi del Novecento, il cui teatro è stato più volte trasposto sugli schermi cinematografici (chi non ricorda «Matrimonio all’italiana» di Vittorio De Sica (1964), in cui Sophia Loren interpreta l’affascinante Filomena Marturano e Marcello Mastroianni il vago don Domenico Soriano) e che potremmo rivedere su Rai play, se solo trascurassimo qualche puntata del Grande Fratello e guardassimo un po’ meno pubblicità...

Il DESN è un dizionario storico che, grazie all’analisi di migliaia di testi, si propone di analizzare l’intera documentazione di ogni parola napoletana, a partire dalle attestazioni più antiche. I significati delle parole cambiano nel tempo, e il DESN registra puntualmente le variazioni e gli ampliamenti, passo dopo passo. Una sola voce basterà a dare un’idea di come l’opera è concepita (non traduco gli esempi, il lettore provi a interpretare, tutti conosciamo un po’ di napoletano). La voce «taluorno» ha tre diversi significati. 1. ‘suono o lamento, per lo più prolungato e noioso’ (ante 1614, V. Braca, «No se sente o taluorno / d’o viento»; ante 1632, Giambattista Basile, «La mamma che sentie sto taluorno, se ’magenaie che l’orza avesse fatto qualche male trattamiento»; via via fino a 2007, R. Russo, «Chiagnite! Vattiteve ’o musso! Sto taluorno è pe’ mme»). 2. ‘noia, guai, tormento’ (1646, Sgruttendio, «Tornaino fi’ a le chiaveche adderose / da Napole sbegnaie ogne taluorno»; via via fino a 1908, R. Bracco, «Nun siete una, di’, ch’è nu taluorno / ca chiagne sempe da che s’è allummata»). 3. ‘persona noiosa’ (1710, Autore anonimo, «Nce vo’ st’auto taluorno»; 1712, Autore anonimo, «Ca sbrecato che mm’aggio / sto taluorno de figliema: / voglio penzà tantillo / de fa lo matremmonio co Lillo»; via via fino a 1807, A.L. Tottola, «Chisto me pare proprio no taluorno».

Il commento tratteggia la storia della parola e propone una ipotesi etimologica ben argomentata. Si discutono le tesi precedenti, segnalando quando non esiste una soluzione soddisfacente e proponendo sempre una propria soluzione (motivata). Le vicende delle parole sono assimilabili (in un certo senso) alle biografie degli individui. Ogni termine presenta aspetti che richiedono cura, attenzione e studio, così come la vita e le caratteristiche di ogni persona possono suscitare interesse per il “significato” che hanno. Non basta andare alla ricerca dell’origine di una parola, bisogna ricostruirne la storia nel tempo. Non è lecito formulare ipotesi fondate su facili accostamenti fonetici o semantici né supplire alla scarsa scientificità con toni ameni e leggeri. L’etimologia è una scienza seria.

Ecco un bell’esempio. La parola «strèuso» («streuzo», «strèusu», «sdreuso», ecc.) in napoletano e in molti dialetti meridionali significa ‘strano’. Non attestata fino a metà dell’Ottocento, diventa abbastanza usuale in séguito, continuandosi fino ai nostri giorni. Uno studioso precedente (che è inutile nominare) sottolinea che nel vocabolo è intrinseco il concetto di qualcosa che “esce dal comune”. L’etimologia del vocabolo: potrebbe derivare da “extra-usum” (fuori dell’ordinario, del normale, “dell’usato”) o da “extra-legem” (quasi a rivestire alcunché di illegittimo). Potrebbe essere (in teoria), ma non c’è alcuna prova, manca la storia. Nella puntualissima analisi di Nicola De Blasi la storia esiste. La parola dialettale meridionale è adattamento di «Streltsi» («Strelsi», «Strelzi», ecc.), milizia speciale russa destinata alla difesa dello zar; la parola russa ha conosciuto una certa diffusione in Italia (e in Europa), quando gli Streltsi, sospettati di infedeltà, furono combattuti dallo zar Pietro il Grande, decimati e poi sciolti definitivamente (qualcosa di simile è accaduto ai nostri giorni all’armata Wagner, sciolta da Putin). Gli Streltsi avevano abbigliamenti e comportamenti strani, insoliti per le popolazioni italiane; dal nome proprio all’aggettivo il passaggio è breve; con questa nuova accezione, adattata alla fonetica dialettale, la forma si continua anche adesso.

All’inizio del DESN, i curatori si erano dati un obiettivo imponente: «cogliere e rappresentare, attraverso la storia del lessico dialettale napoletano, gli intrecci di lingua e di cultura che hanno caratterizzato la vita della città nel corso del tempo». Lo scopo è stato raggiunto il DESN è un modello per altre imprese simili che mi auguro sorgano in altre aree del paese. A condizione che ci siano anche altrove ricercatori capaci e infaticabili come quelli del gruppo napoletano.

