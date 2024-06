Reputazione, tra social e vita vera. Ad Andria con Ilaria Gaspari

«Cercando di sembrare ciò che non siamo, cessiamo di essere quel che siamo». L’affermazione di Ernst Jünger introduce molto bene il libro “La reputazione” di Ilaria Gaspari che questa sera alle 19 sarà ad Andria (Seminario vescovile, ingresso con prenotazione), nell’ambito del “Festival della disperazione” per dialogare, insieme con la scrittrice Anna Voltaggio, proprio sui temi di nostalgia e reputazione. Nel confronto, le due autrici proveranno a rispondere a domande del tipo: “Che rapporto abbiamo oggi, all’epoca dei social network, tra la nostra apparenza e la nostra identità? Con quanta facilità tendiamo ad abbandonarci al ricordo di un passato nostalgico piuttosto che vivere il nostro presente? A seguire, il teologo Vito Mancuso condurrà un incontro sul significato della speranza e sulla ricerca di senso nella vita umana. Infine alle 21.30 lo spettacolo “Il Terzo segreto di Satira” di Massimiliano Loizzi.

Il nuovo libro

Ma torniamo a “La Reputazione”: nella Nota, Gaspari spiega che il romanzo è liberamente ispirato a un episodio avvenuto a Orléans nel 1969, quando si diffuse la voce che diverse donne fossero state rapite dai camerini di alcuni negozi di abbigliamento della città (tutti di proprietà di ebrei) per farle prostituire all’estero, inserendole nella tratta delle bianche. Il romanzo della Gaspari, infatti, è ambientato proprio nella Roma di quegli anni. La boutique “Joséphine” è un angolo di Parigi nel cuore dei Parioli: gli affari vanno bene grazie al fiuto della proprietaria, Marie-France, che accoglie le clienti con il suo affascinante accento francese. Il suo entusiasmo contagia l'indecifrabile socio Giosuè e le tre ragazze che lavorano per lei, ansiose di conquistarsi libertà ed indipendenza. Tra loro Barbara, eterna laureanda in filosofia arrivata in negozio per caso, pronta a lasciare che Marie-France le insegni a vivere. Imparerà da lei che la moda è tutt'altro che una faccenda frivola: è un rito, un sogno, una filosofia di vita. Per chi, come Marie-France, ne ha fatto una missione, è un antidoto al dolore, all'angoscia di scomparire, ai cambiamenti che il tempo inevitabilmente segna.

La trama

Tutto procede per il meglio, finché Marie-France non ha un'idea che si rivelerà un disastro: aprire una linea di moda per adolescenti. Giorno dopo giorno, la superficie della serenità apparente comincia a incrinarsi. Compaiono strani messaggi in codice, sino alle minacce; intorno alla boutique si diffonde una calunnia infamante che non risparmia nessuno e nel quartiere cresce una certa ostilità verso Marie-France ed il suo gruppo. Una ragazzina scompare: c'è una relazione con quel che si dice in giro?

La biografia dell’autrice spiega il ricorso al mondo della moda come efficace espediente narrativo: Gaspari si definisce, infatti, una persona estremamente frivola con una passione per le riviste di moda. Con una prosa capace al tempo stesso di profondità e leggerezza, Gaspari indaga sul rapporto tra apparenza e identità, una problematica che attraversa almeno la storia del pensiero filosofico occidentale dai suoi arbori. Al centro del romanzo anche il peso della maldicenza e la difficile conquista della maturità. Cosa succede quando la diffidenza inquina lo sguardo, quando i confini fra le colpe e i pettegolezzi si fanno labili, quando fidarsi significa rischiare? Barbara non è pronta a scoprirlo, forse non è pronta a diventare adulta, eppure non avrà scelta.

