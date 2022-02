Uno sguardo tra ironia e disincanto

Rosario TORNESELLO

Renato era Renato. E potremmo chiuderla qui. Chi conosce, sa quanto basta. E cioè tanto. Per chi non sa, solo qualche parola. Renato era molte cose, molto diverse tra loro, tenute insieme da una grande passione e un'infinita curiosità che percepivi subito. Strano, per un carattere schivo come il suo. O forse no. Credo gli sia capitato di avventurarsi nel giornalismo perché o questo o l'archeologia. In un caso o nell'altro, si sarebbe comunque trattato di scendere in basso, scavare a fondo, sporcarsi le mani, ma in senso buono, consumare scarpe, sudare camicie e tutto questo, per lui, senza mai venir meno al compito che si era dato così, spontaneamente, per inclinazione naturale: cercare, ascoltare, capire, comunicare. Doti innate. E rare. Alchimia strana, appunto, per un carattere schivo. E timido, anche. Com'era lui. Già.

Avrebbe potuto fare bene entrambe le cose, il giornalista o l'archeologo, passione quest'ultima ereditata dal padre, insegnante ma di tutt'altra materia, come la madre del resto. Della prima vocazione questo libro, nato da un evento dolorosissimo e curato con pazienza e affetto come atti sublimi dell'amicizia e della stima, è la migliore delle rappresentazioni possibili, perché seziona molto del materiale prodotto da Renato negli anni della trincea e del fronte tumultuoso degli eventi ma anche dopo, nel lungo periodo - meno nevrotico, meno accelerato - delle riflessioni e delle analisi. Per il resto, avrebbe potuto fare anche molte altre cose. Una per volta o tutte assieme. Accogliere ospiti, allestire una biblioteca, esporre quadri, viaggiare in moto, condividere una bottiglia di buon vino o un goccio di rum. Ascoltare storie. Raccontare la vita. E forse lo ha fatto. Già. Gliele leggevi scrutando nella fessura degli occhi da cui baluginava il mondo, infinito e multiforme, che aveva dentro. Quello sguardo, anche quello. Quante cose, tutte assieme.

Se ne è andato in una notte maledetta. Avevamo chiuso anche quell'edizione del giornale col direttore, Claudio Scamardella. Era il 23 febbraio 2021, poco prima di mezzanotte. Controllato titoli e foto, corretto i refusi. Infine mandato in stampa. La sua ultima edizione. La mattina prima, o quella precedente, dettagli ora insignificanti, si era collegato in riunione – a futura memoria, questo è stato il periodo del lockdown e dello smart working, accidenti collaterali della pandemia – rientrando a casa, in auto, dalla banca. Aveva sistemato alcune carte, era contento di aver chiuso una pratica. Aveva perso da poco il padre, Felice, e la madre, Teresa, scomparsi a pochi giorni l'uno dall'altra, tra novembre e dicembre 2020, entrambi a 91 anni. Li aveva accuditi lui, notte e giorno, nell'impossibilità di ricorrere a una collaboratrice fidata per non esporre i genitori alle insidie del Covid. Un mese per piangere papà e mamma. Due mesi per piangere lui. La vita e la morte sanno come togliere il respiro. Anche a chi sopravvive. Era contento, quella mattina. Poi, in piena notte, il dolore al petto. Fine.

La strada per Renato si è fermata così. In quel punto. In quell'istante. «Quante ore, quanti mesi, quanti anni della nostra vita lasciamo sulle strade? Quanti, in particolare, su una sola strada, la “nostra strada”? Lo studio, il lavoro, gli amici, gli amori, la famiglia, il gioco, il divertimento, il viaggio, il dolore, la fuga e il ritorno, la rabbia, la gioia e i sogni, la trasgressione, la follia, i silenzi, la musica a palla, la notte e il giorno. La strada non è solo una lingua d’asfalto, è una bolla che ti accoglie, vive con te e ti aspetta quando non ci sei. Tutti abbiamo una strada del cuore e ogni strada ha mille e più storie da raccontare». Lo aveva scritto pochi giorni prima, il 10 febbraio, sul suo profilo social. La morte improvvisa, lacerante, ha consegnato a tutti quella riflessione più come augurio che come commiato. Comunque profonda. Di certo profetica. Già, quanta strada...

Ecco, quanta ne abbiamo percorsa assieme? C'era, nel suo modo di lavorare, una naturale, spontanea tendenza a trasformare ogni giorno in un primo giorno. E sempre con lo stesso entusiasmo. Quello del ragazzino alle prime armi. Le regole di fondo sono le stesse descritte in premessa a questo libro, in questa ampia opera di ricostruzione del suo lavoro che rimanda intatto il profilo di un giornalista disincantato il giusto, ironico il necessario. Consumare i tacchi, parlare con tutti, ragionare a fondo sulle cose, sulla loro origine, sulle loro implicazioni, sulle loro conseguenze. E d'accordo: ma la scommessa è farlo, non solo ricordarlo. E poi la frase che ancora adesso risuona come un mantra: cosa facciamo oggi? Non cosa abbiamo, no, che avrebbe significato passiva adesione al flusso delle notizie. No, con lui era diverso. Cosa facciamo? Fare, ecco. Non solo riportare, non solo raccontare. Non limitarsi a raccogliere e riferire. No: fare. E cioè scegliere, sezionare, approfondire, valutare, ricostruire e rappresentare al meglio. L'obiettività è nella coerenza e nella lealtà. Vallo a raccontare ai mistificatori di ogni tempo e di ogni risma.

Credo sia stato, lui, la persona con cui – nel corso degli anni - più mi sono rapportato, confrontato, litigato, misurato. Il collega che più ho detestato, stimato, emulato, evitato, cercato, osservato. Un punto di riferimento imprescindibile in quasi tre decenni di vita trascorsi nel giornale, dentro la redazione di Quotidiano. Abbiamo attraversato insieme, pur partendo in anni diversi e lui prima, e quindi tra maggiori difficoltà e ostacoli, i profondi cambiamenti di questa parte d'Italia: l'esplosione della criminalità, l'esodo in massa dei disperati, lo sviluppo del turismo, la trasformazione urbanistica, gli sconvolgimenti epocali, le evoluzioni culturali, i fermenti musicali, le crisi industriali, le tensioni sociali. Una metamorfosi continua. L'essere all'improvviso, e poi continuamente nell'alternarsi delle stagioni, centro e periferia insieme, e quindi terra aperta all'accoglienza e alle contaminazioni e perciò al nuovo, che non è poco. Un tumulto di fatti e fenomeni, volti e storie, osservati sempre con disincanto, con la giusta dose di ironia. Schivando con cura, e lui per primo, un provincialismo come trappola dell'autoreferenzialità. Non gli apparteneva per cultura e per esperienze personali. Anche in questo, un riferimento.

La morte elimina l'inutile e il superfluo. I difetti di ognuno ritornano a essere solo la punteggiatura di un flusso di ricordi in cui la sostanza diventa forma e riconduce, proprio nell'assenza, ogni cosa alla sua intima e intangibile verità, alla propria essenza. Così di Renato mi restano uno sguardo e una voce, oltre alle immagini di una vita passata insieme dentro al giornale e per il giornale. E un vuoto, dentro e intorno, che niente e nessuno potrà colmare. Forse solo quel suo sguardo. E quella sua voce, che ancora sento. Null'altro che questo.