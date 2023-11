Se fossimo alla cerimonia degli Oscar, quella di Mario Perrotta potremmo definirla - a buona ragione - una notte senza fine. Anche quest’anno, infatti, il regista, attore e drammaturgo leccese, si appresta a vivere un’altra fibrillante attesa, quella per la consegna degli ambiti Premi Ubu 2023.

Nota per essere la più importante riconoscenza conferita nell’ambito teatrale e performativo italiano, la cerimonia per la premiazione UBU, giunta quest’anno alla sua XLV edizione, si svolgerà il prossimo 18 dicembre all’Arena del Sole di Bologna. Tra i finalisti per la stagione 2022/2023, resi noti nella serata dello scorso 27 novembre durante il programma "I teatri in prova”, in onda su Radio Rai Tre, ecco comparire il nome di Mario Perrotta, questa volta in nomination nella categoria «miglior attore o performer», per lo spettacolo “Come una specie di vertigine. Il Nano, Calvino, la libertà”.

Con lui, a concorrere Renato Carpentieri, per “La stoffa dei sogni”; Francesco Pennacchia, con “Entertainment. Una commedia sull’amore in cui tutto è possibile”; e, infine, Francesco Villano, per “Anatomia di un suicidio” e “Il Ministero della Solitudine”.

La candidatura