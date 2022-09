Premio Maglio: un Albo d'oro per raccontare dieci anni. La lista dei premiati

Un Albo d'Oro per raccontare i primi dieci anni del Premio Giornalistico Antonio Maglio. «Considero e consideriamo queste pagine un appunto del lavoro svolto per andare oltre, un stimolo per affermare che la storia del Premio Maglio va raccontata tutta sin nei dettagli, in modo da cogliere lo scavo in profondità fatto in questi anni», ha sottolineato il nuovo presidente dell'associazione, Adelmo Gaetani, nell'intervento che, venerdì sera ad Alezio nella piazza antistante il Museo Messapico, ha aperto l'undicesima edizione della manifestazione.

La premiazione





Poi, dopo gli interventi e i saluti di rito, si è svolta la cerimonia di premiazione condotta dal giornalista Marcello Favale, con la consegna dei riconoscimenti innanzitutto al vincitore dell'edizione 2022 del Premio Maglio, il giornalista Pietro Mecarozzi, freelance milanese, per l'inchiesta La prigione degli innocenti comparsa sulla copertina dell'Espresso il 27 marzo scorso. Poi i secondi premi, ex aequo, ad Andrea Gabellone, freelance e fotoreporter leccese, per il reportage Dall'Ucraina all'Europa, in fuga dalle bombe: in viaggio insieme ai profughi di guerra pubblicato sul, e a Benedetta Sangirardi, freelance tarantina, per l'articolo Le nostre vite spezzate, storie di donne coraggiose, pubblicato sul settimanale femminile F. Il Premio alla Carriera è stato invece assegnato a Elio Donno, presidente del Consiglio nazionale di disciplina dell'Ordine dei Giornalisti iscritto all'Ordine di Puglia dal gennaio 1959. Il riconoscimento premia la sua intensa attività pubblicistica e il fattivo impegno nel governo degli organi professionali. Infine i riconoscimenti speciali, uno all'onorevole Giacinto Urso, presidente emerito dell'Associazione Maglio che ha guidato con autorevolezza e spirito di servizio dalla fondazione (maggio 2012) sino allo scorso mese di marzo; l'altro a Rosario Tornesello, direttore del Nuovo Quotidiano di Puglia, anch'egli, come Maglio, originario di Alezio. Una targa speciale è stata poi consegnata all'istituto comprensivo di Alezio per l'impegno comunicativo nel denunciare e combattere i gravi fenomeni di bullismo e cyberbullismo che sempre più coinvolgono giovani e giovanissimi.La serata ha visto, tra gli altri, anche la partecipazione dell'amministrazione comunale di Alezio, presente il vice sindaco Roy De Santis, e del presidente onorario dell'associazione, prefetto Carlo Schilardi, che ha tenuto l'intervento conclusivo.© RIPRODUZIONE RISERVATA