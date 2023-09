Premio Iolanda 2023, selezionati e vincitori

Sono “La salute nel bicchiere - Rimedi naturali gustosi per idratare, drenare, dimagrire e prendersi cura di sé” di Angelica Amodei (Sonzogno), “Amaro. Un gusto italiano” di Massimo Montanari (Laterza) e “Lievito madre vivo” di Sara Papa (Gribaudo), nell’edizione aggiornata con nuove ricette, i tre volumi finalisti della sezione “Libri di cucina e di ricette”del Premio Iolanda 2023, che verrà assegnato sabato 23 settembre alle 18 presso Villa La Meridiana a Santa Maria di Leuca.

Già individuato invece il titolo del libro vincitore della sezione “Letteratura sul vino” del Premio, alla sua sesta edizione: si tratta di “Vini proibiti. Clinton, Fragolino, Bacò e gli altri vitigni ribelli”, di Michele Borgo e Angelo Costacurta (Kellermann Editore). Assegnato anche il riconoscimento 2023 per la sezione “Giuseppe da Re” per la cucina salutista: lo vincono Carla Bruschelli e Sara Papa con “Buono, sano, naturale. Ricette e consigli per il benessere” (Gribaudo).

La premiazione del 23 settembre sarà seguita da un party a base di streetfood, vino e pizzica salentina che si terrà nel giardino di Villa La Meridiana, dimora di charme del 1874 che fa parte del gruppo Caroli Hotels e che si affaccia sul mare di Leuca. Il party sarà realizzato in collaborazione con Caroli Hotels, Agrimò, AIS Puglia Lecce, Antica Pesa, Birrificio del Capo, Burrateria del Capo, Ca’ del Bosco, Cantine Paololeo, Cioccolata Domori, Consorzio Prosecco Treviso, Daniele MetPhotography, Gelateria G.&Co., Geminiano Cozzi - Venezia 1765, I Bibanesi, Leone De Castris 1665,Libreria Idrusa, Mariglia Pizzica Salentina, Menhir Salento, Nardini Distilleria a vapore, Pastificio Benedetto Cavalieri, San Marzano, Stifani Fotografia, Trattoria Iolanda, Villa La Meridiana.

Il Premio Iolanda è nato nel 2017 dall’idea della psicoterapeuta Vera Slepoj e del giornalista “gastronauta” Davide Paolini di dare voce a quei libri di cucina che non pongono l’accento sulla cucina stellata e iper-mediatica degli ultimi anni, ma alle storie autentiche dei personaggi e dei prodotti: “Noi vogliamo scoprire la vera anima della cucina”. Così il giornalista e gastronomo Davide Paolini durante la conferenza stampa di presentazione della sesta edizione del Premio, tenutasi al ristorante romano “Antica Pesa”: non a caso, il Premio è intitolato a Iolanda Giaccari, cuoca di 88 anni che continua - dall’età di 7 anni - a fare le orecchiette con le sue mani nell’omonima trattoria di Lucugnano, paese salentino a poca distanza da Santa Maria di Leuca.

Aggiunge Vera Slepoj: “Il Premio Iolanda promuove per la prima volta laletteratura sui libri di cucina e ricette, uscendo un po’ dallo schematismo mediatico di una cucina rarefatta e quasi “fashion”, avulsa dalla sua storia e dalla tradizione”.