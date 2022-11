Nasce con l’obiettivo di ricordare la figura di Rossella Panarese, filosofa e divulgatrice scientifica di Rai Radio 3 scomparsa prematuramente lo scorso anno, “In un cielo lontano” una mattinata all’insegna della scienza e della divulgazione che si terrà a partire dalle 9.30 al Teatro Kursaal Santa Lucia di Bari, ad opera della Fondazione Giuseppe Di Vagno, insieme con Rai Radio3. «Una professionista di cui sentiamo moltissimo la mancanza – racconta la presidente della Fondazione Daniela Mazzucca – alla quale abbiamo voluto dedicare il premio che presenteremo oggi. Una donna che ha saputo superare le barriere della disuguaglianza rendendo la scienza un linguaggio semplice in grado di tradurre senza tradire, attraverso un confronto tra esperti, intellettuali e ascoltatori di tipo sereno e dialogante».

Un premio per gli studenti degli istituti superiori

La mattinata si aprirà infatti proprio con la presentazione della I edizione del premio Rossella Panarese rivolto ai giovani degli istituti secondari superiori.

«Un impegno morale che ci siamo dati noi della Fondazione insieme alla redazione di Rai Radio 3 perché Rossella era non solo un’amica ma un punto di riferimento nella divulgazione scientifica – continua la presidente Mazzucca – era tra i pochi in grado di riuscire a mettere insieme la cultura umanistica e quella scientifica, quest’ultima da sempre considerata o di secondo livello o per pochi detentori di un linguaggio tecnico sconosciuto ai più».

I candidati che vorranno partecipare al premio dovranno produrre un podcast di 5-8 minuti che abbia come tema la scienza con la possibilità di interazione con la società e altri campi. La premiazione si terrà in occasione di Lector in scienza che si terrà dal 25 al 27 maggio. Gli elaborati più interessanti riceveranno come premio la messa in onda su Rai Radio 3 scienza e un viaggio. Un modo per diffondere e incentivare tra gli studenti e le studentesse la conoscenza e l’interesse per la scienza e la divulgazione scientifica, e per spingere la popolazione studentesca ad esprimere la propria creatività attraverso il linguaggio del podcast.

«Abbiamo scelto il podcast perché era lo strumento con il quale si muoveva Rossella - spiega la presidente - tenendo pur presente che ci rivolgiamo ai giovani e dobbiamo tentare di stimolarli e tenere alta la loro attenzione e il loro interesse».

Lector in Scienza a Conversano dal 25 al 27 maggio 2023

L’ evento sarà l’occasione per presentare anche la II edizione di Lector in Scienza che si terrà a Conversano dal 25 al 27 maggio ed è stato realizzato all’interno del programma di promozione culturale triennale de “I Granai del Sapere 2022-2024” ideato in collaborazione con il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, la Città di Bari e la Città di Conversano.

«Come usare le parole nella divulgazione scientifica? Dobbiamo guardare metaforicamente negli occhi chi ascolta, vigilare sul nostro linguaggio usando parole che siano dirette, non dare per scontato cose che sappiamo e pensiamo debba sapere anche chi ascolta, essere sensibili nella propria narrazione a quelle che potranno essere le domande che ipoteticamente arriveranno». Con queste parole Rossella Panarese raccontava il suo lavoro e la sua passione, il suo personale modo di interpretare l’importanza dell’informazione corretta e del rispetto per il pubblico dall’altra parte del microfono. Un metodo che attraverso il premio i suoi colleghi e amici cercano di consolidare stimolando i giovani e la loro creatività. Un modo gentile che è rimasto nel cuore di chi l’ha ascoltata e di coloro che hanno avuto il privilegio di averla accanto nella sua breve vita.