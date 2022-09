“Futuro”: è questo il tema della settima edizione di PhEST - See beyond the sea, il festival internazionale di fotografia e arte diretto da Giovanni Troilo, in collaborazione con la curatrice Arianna Rinaldo e la project manager Cinzia Negherbo, che si terrà a Monopoli da venerdì al 1° novembre. La rassegna ospiterà i lavori di alcuni tra i più quotati artisti di diverse nazionalità: Olanda, Inghilterra, Usa, India, Turchia, Germania, Ucraina, Russia, Belgio, e altri. E ben tre residenze artistiche con artisti di fama internazionale dedicate al territorio. PhEST per quasi due mesi porterà ancora una volta a Monopoli il meglio della fotografia e dell’arte da tutto il mondo ad approfondire, come detto, il tema dell’anno, il futuro, indagato nelle sue molteplici forme e secondo alcuni macro-temi come l’ambiente, la storia, l’umano e la tecnologia. Sarà l’occasione per evocare l’interconnessione tra differenti piani temporali immaginando un’epoca dominata dall’intelligenza artificiale e dagli algoritmi.

«Proveremo a declinare il tema in ogni modo possibile non solo dal punto di vista dei contenuti con 32 mostre dedicate al futuro - hanno spiegato gli organizzatori del festival durante la presentazione - ma quest’anno più che mai anche dal punto di vista della forma con l’uso nelle esposizioni di ledwall, Vr, fotogrammetria, intelligenza artificiale, robot, proiezioni immersive, realtà aumentata, riconoscimento facciale».

Tra i luoghi "aperti" anche l'antico convento di Casa Santa

Il festival trasformerà anche quest’anno Monopoli in un museo a cielo aperto, una mostra diffusa, continuando ad aprire e riaprire le porte di antiche chiese e storici palazzi, per soddisfare quanti per studio, passione e professione hanno interesse per il mondo della fotografia e dell’arte. Quest’anno la novità è “Casa Santa”, tra il porto vecchio e la chiesa di Santa Teresa: un convento la cui storia inizia a fine Cinquecento a opera dell’ordine dei Carmelitani scalzi e successivamente gestita fino agli anni Ottanta dalle suore, che si occupavano dell’accoglienza di giovani bisognose.

Trentadue le mostre previste in questa settima edizione divise tra Palazzo Palmieri, da sempre cuore pulsante del Festival, che ne ospiterà ben 16, Casa Santa che ne ospiterà quattro, la chiesa dei SS.Pietro e Paolo con due mostre arricchite da un “gioco” interattivo per il pubblico per “eliminare le immagini inutili e superflue che ci circondano”, il Castello Carlo V e la Chiesa di San Salvatore con una mostra ciascuno e poi altri otto lavori e artisti in esterna tra Porto Vecchio, Antica Muraglia di Portavecchia, lungomare di Portavecchia, lungomare Santa Maria, Molo Margherita, il nuovo prato accanto all’area skate park, Piazzetta Santa Maria, via Garibaldi e via Comes. La manifestazione è stata presentata ieri mattina in conferenza stampa a Monopoli.

Alla conferenza hanno partecipato ieri, tra gli altri, Aldo Patruno, direttore generale Dipartimento turismo, economia della cultura, valorizzazione del territorio della Regione Puglia; Stefano Bronzini, rettore dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; il presidente dell’Autorità portuale del Mar Adriatico Meridionale Ugo Patroni Griffi; Giovanni Troilo, Arianna Rinaldo e Cinzia Negherbon, rispettivamente direttore artistico, curatrice fotografica e project manager di PhEST. Per l’amministrazione di Monopoli vi erano il sindaco Angelo Annese e gli assessori Rosanna Perricci e Cristian Iaia.

Novanta treni regionali ogni giorno per raggiungere Monopoli

Trenitalia sarà l’official carrier di Phest, novanta i treni regionali che ogni giorno condurranno a Monopoli e biglietti scontati per chi esibirà il titolo di viaggio al botteghino. Una collaborazione che si rinnova quella tra Phest e Trenitalia regionale in occasione della settima edizione del festival.

Tra i maggiori sponsor anche Maldarizzi Automotive. «Lo facciamo per affiancare le realtà che portano cultura e benessere sul territorio, in questo caso anche di respiro internazionale - spiegano dall’azienda - ci piace essere presenti e in questa occasione forniremo ai nostri clienti dei biglietti omaggio per le mostre di fotografia e di arte che si terranno a Monopoli. Il tema del festival è il futuro, argomento molto caro e vicino a chi come noi si occupa di mobilità».

Ad aprire il festival, sabato 10 e domenica 11 settembre, le Letture Portfolio gratuite che porteranno a Monopoli alcuni tra i più influenti esperti del settore. Il confronto tra alte professionalità e fotografi aspiranti, emergenti e consolidati rappresenta un’attività di grande prospettiva per un festival di livello.