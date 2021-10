Petruzzelli, 30 anni fa in fumo teatro e sogni

Nella notte, questa, che sta per cominciare, ma trent’anni fa, un incendio distrusse una parte della storia di Bari e le fiamme si portarono via l’anima del teatro Petruzzelli che è stato ricostruito 18 anni dopo ma, pur essendo quasi identico, non è più lo stesso. Oggi è un bellissimo teatro, l’altro trent’anni fa era tra i più belli d’Europa. Oggi lavora a pieno ritmo ma allora era un faro per la cultura intercontinentale. Oggi ha una...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati