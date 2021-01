Migliore gemma nascosta: il Parco Rudiae in gara al Remarkable Venue Awards. Ecco come votare

Il Parco Archeologico di Rudiae a Lecce sfida i vincitori internazionali dei Remarkable Venue Awards di Tiqets per aggiudicarsi il titolo di Best of the Best. La categoria è Miglior Gemma Nascosta dei Remarkable Venue Awards, il premio annuale che celebra i migliori musei e attrazioni di Francia, Italia, Paesi Bassi, Regno Unito e Irlanda, Stati Uniti e Spagna, che hanno fornito ai visitatori le migliori esperienze.

Prova ad aggiudicarsi il Global Winner, nella prima votazione al mondo basata sulle scelte dei consumatori che, esprimendo la loro preferenza, potranno partecipare al concorso Consumer’s Choice e cercare di vincere un anno di biglietti gratuiti per musei e attrazioni nel 2021.

Il premio è organizzato e assegnato da Tiqets, piattaforma di prenotazione online leader a livello mondiale per musei e attrazioni, che lo scorso anno ha ricevuto un finanziamento da 60 milioni di dollari da Airbnb. I musei e le attrazioni italiane in lizza per le altre categorie sono: il Parco Giardino Sigurtà, la Collezione Peggy Guggenheim, l’Acquario di Genova, il Palazzo Ducale di Venezia, le Catacombe di San Gennaro e Circo Massimo Experience by Zètema Progetto Cultura.

Ecco il link per esprimere le proprie votazioni:

https://www.tiqets.com/blog/best-museums-attractions/vote/

Lasciando il proprio voto sarà possibile partecipare al concorso Consumer’s Choice e provare a vincere un anno di biglietti gratuiti per esplorare i musei e le attrazioni più vicini (più una coppia di biglietti al mese per le attrazioni votate).



