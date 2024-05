Paolo Crepet: «Con i figli abbiamo sbagliato tutto». Il sociologo riempie i teatri anche in Puglia: l'intervista

«Siate eretici». Paolo Crepet, psichiatra, sociologo e saggista che con l’ultimo libro ha riempito 50 dei più importanti teatri italiani, torna in Puglia con tre appuntamenti che segnano anche il passaggio da “Prendetevi la luna” a “Mordere il cielo”, il nuovo libro in cui invita i giovani, e non solo, a trovare il coraggio di abbracciare nuove eresie e ritrovare le proprie emozioni. «L’abbiamo fatta grossa», dice a proposito di un modello educativo che ha portato all’appiattimento del ruolo genitoriale a vantaggio di un più pericoloso concetto di amicizia alla pari tra genitori e figli e di una protezione esasperata. Le insidie all’orizzonte sono tante: su tutte il cambiamento radicale a cui si va incontro con l’intelligenza artificiale, che avrà un impatto radicale paragonabile a quello della bomba atomica.

Crepet, finito il tour invernale: cinquanta teatri, cinquanta sold out, cosa significa?

«Significa che c'è consapevolezza. Che le persone hanno voglia di comprendere, anche tanti giovani che evidentemente in qualche modo percepiscono un pericolo. È una cosa bellissima avere un pubblico così ampio, ma è anche molto inquietante: non si sa cosa fare e si cercano risposte. Quello che oggi sta accadendo è conseguenza di qualcosa di cui io già parlavo trent’anni fa».

Cosa la preoccupa di più in questo momento?

«Un futuro senza emozioni: questo è il problema principale. Mi chiedo cosa direbbe oggi George Orwell se fosse qua, lui ce l’aveva con il 1984, ma il 2024 è molto peggio: tra qualche tempo sarà difficile persino capire se dall’altra parte della cornetta c’è una persona reale o un prodotto dell’intelligenza artificiale. Il grido di dolore di Scarlett Johansson a cui hanno clonato la voce non viene preso in considerazione, nessuno se ne preoccupa, ma è terrificante pensare che possa accadere a chiunque, e non solo per la voce. Mi preoccupa cosa accadrà tra 5 anni con il primo esame di maturità con tali tecnologie. Non c’è dietrologia, ma una preoccupazione concreta per qualcosa che sta cambiando il mondo come niente prima. Sebbene qualcuno azzardi il paragone, neanche la bomba atomica ha avuto un impatto così radicale: questo è più silenzioso e non fa morti, ma porterà ad una serie di problematiche, anche psicologiche, nella quotidianità di tutti».

Soprattutto dei giovani, tanto più che sotto accusa c’è un’incapacità comunicativa tra generazioni così diverse.

«Con loro l’abbiamo fatta grossa. C’è un problema di autorevolezza e di ruoli: mamme che vanno con le figlie teenager al concerto, padri che consigliano alle figlie che tipo di abbigliamento comprare per piacere di più e mettere in mostra alcuni parti del corpo, o madri che si fanno consigliare l’intimo da indossare per sedurre. Cosa si vuole insegnare, che esempio si dà? Abbiamo sbagliato, basta ammetterlo e provare a recuperare».

I ragazzi non nascono senza valori ma quindi non è solo colpa del web?

«È tutta colpa della nostra capoccia. Il web lo abbiamo inventato noi e lo utilizziamo noi; non siamo stati obbligati e non sono stati i marziani. E ci piace così, piace anche agli stessi adulti; Instagram in fondo non è stato inventato per gli amanti di Calvino. Occorre attuare un cambiamento, se no si andrà contro un muro: le nuove generazioni stanno crescendo senza dare valore alle emozioni e alle relazioni affettive».

Il caso di Bari rientra in questo scenario?

«Del caso di Bari non mi interessa tanto ciò che è stato, che pure è tremendo. Mi interessa il futuro di queste ragazze: se fossi un loro genitore gli chiederei come e dove si vedono tra 5 anni. Facendo comprendere che nessun risultato nella vita si ottiene senza sudare e studiare. Nulla si raggiunge con qualche foto su un social. Forse però ci sono genitori che non riescono a vedere oltre».

Quindi definirsi amici dei figli è sbagliato?

«Non solo è sbagliato, ma non è onesto. Perché sappiamo benissimo che non è e non può essere così, ma ci fa comodo pensarlo».

Il ministro Valditara ha invitato a non parlare più della cultura del ‘68 che sarebbe la matrice di una esasperazione della libertà. Cosa ne pensa?

«Non se ne può più dell’atteggiamento diffuso di cercare capri espiatori, non parlo del ministro ma di una vox populi: di volta in volta si accusano il ‘68, la crisi del 2008, la pandemia. Ma perché non facciamo una cosa molto più naturale? Occupiamoci di ciò che abbiamo fatto e che non abbiamo fatto. Pensare che ci sia un anno che ha segnato tutto ciò che è arrivato dopo è un po' adolescenziale. Non sono gli eventi singoli o le date a cambiare la storia. Sarebbe come dire che la rivoluzione francese ha cambiato il mondo, ma non è bastato decapitare una regina: ci sono stati tutta una serie di diritti che abbiamo declinato e che ancora, dopo 226 anni, non abbiamo raggiunto a pieno».

Da “Prendetevi la luna” a “Mordere il cielo”, qual è il messaggio?

«Muovetevi, siate rivoluzionari e ribelli. In questo mondo l’unica possibilità, l’unica festa, è essere eretici. Penso che avere un nonno eretico sia la fortuna più grande. Uno che va a fare una passeggiata al mare con il suo cane e lascia il telefono a casa con la nonna disperata è un genio, un esempio positivo. Una persona serena».

Come proteggere i ragazzi da questo scenario futuro?

«Per proteggerli non bisogna proteggerli. Sembra una contraddizione ma il punto è: se cadi ti rialzi. Occorre imparare a rialzarsi da soli. L’anima cade, deve incontrare l’inciampo se no vuol dire che non si è vissuto».

