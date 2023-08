Galeotto fu quel passaggio in auto che l’una chiese all’altra, fatto assolutamente casuale - in territorio salentino - a mettere insieme due donne che salentine non erano, ma coronate entrambe sì: una regina dello spettacolo, una regina di cuori. E così oggi e domani sera Paola Pitagora, mito televisivo e teatrale che guidava quella macchina, e che giusto oggi compie 82 anni - in quel di Castiglione, dove da vent’anni passa le sue estati - renderà omaggio d’attrice a Paola Menesini Brunelli: colei che chiese il passaggio quel giorno, artefice del restauro dell’Abbazia del Mito di Tricase, e che ha lasciato un buco nel cuore di tutti coloro che l’hanno amata. Un vuoto per riempire il quale è stata costituita la Fondazione “Noi siamo Paola”, che si dedica al restauro di oggetti pregevoli grandi e piccoli: il primo il recupero di Palazzo Lemmi a Parrano, in quel di Terni, appartenente alla famiglia di origine di Paola Menesini (scomparsa due anni fa per una malattia), e poi - e veniamo a noi - una raccolta di fondi per la Torre del Sasso, che domina il litorale costiero condiviso tra il porto di Tricase e la marina di Andrano, e che necessita appunto di cure per tornare all’antico splendore.

A questo risultato contribuirà appunto lo spettacolo di stasera e domani all’Abbazia del Mito di Tricase, titolo “Ho amato tutto”: grande successo già registrato in tour in tutta Italia, contributo dei Comuni di Tricase e Andrano e di Gial Ambiente, regia di Evita Ciri, musiche di Peppe D’Argenzio ed Emanuele Bultrini e mattatrice assoluta, ad impersonare quell’amica divenuta tale grazie a quel passaggio in auto, l’attrice Paola Pitagora. Che ieri mattina ha raccontato un po’ di tutta questa storia, anticipando qualcosa sulle due serate di teatro in arrivo, proprio all’Abbazia del Mito, accompagnata da Alberto Brunelli, figlio di Paola Menesini Brunelli. Un fatto così notevole da spingere ieri i due sindaci interessati e presenti, Antonio Donno (Tricase) e Salvatore Musarò (Andrano), ad anticipare una notizia di un certo rilievo: l’idea di chiedere alla Provincia la deviazione di quella strada che negli anni Settanta - anni in cui succedevano molte cose (socialmente e artisticamente) belle, ma anche tante (urbanisticamente) orrende - sfregiò quell’angolo di paradiso: e di Mito, appunto.

E così stasera e domani Paola Pitagora, parmense regina degli sceneggiati tivù e del teatro - e salentina d’adozione - si metterà nei panni della ternana Paola Menesini Brunelli, regina dell’amore per la vita e innamorata del Salento…

Stato d’animo?

«Mi fa un certo effetto, non lo nascondo. È un fatto curioso, rievocare un’amica, anche se poi lo spettacolo ha i suoi ritmi, le sue immagini, le sue regole. Paola Menesini Brunelli mi chiese un passaggio - lei era così: semplice, solare, piena di vita - e da quel passaggio salentino, proprio vicino all’Abbazia del Mito, diventammo grandi amiche. L’emozione c’è, quindi, e pure i ricordi, e poi la responsabilità di proporre uno spettacolo bello e di condividere con il pubblico uno scopo molto alto: il restauro della Torre del Sasso, appunto. Di un luogo mitico».

Un appuntamento che coincide con il suo ottantaduesimo compleanno...

«Purtroppo capita».

…ma che la trova in ottima forma.

«Finché dura».

Lei è stata protagonista di molti sceneggiati in quella famosa ancor oggi come la stagione della tivù di qualità. Un giudizio sulla televisione di oggi?

«Be’, d’estate vanno in onda solo repliche, e va bene così. Ma ci sono anche delle belle cose, attori di grande talento, anche se mi sembra che proprio la lingua, nell’insieme, sia di serie B. Meno male che ci sono i sottotitoli».

E trasmissioni come “Techetechetè ” a riportare alla memoria i tempi belli. O certi capolavori che però vengono trasmessi alle quattro del mattino, a volte.

«Oppure su Rai Premium nel pomeriggio… Non c’è dubbio che i reality, per esempio, abbiano inferto un duro colpo alla qualità della comunicazione, della recitazione. E questo va avanti da decenni. Prima si arrivava al cinema avendo studiato, già selezionati…. Forse giusto il teatro mantiene ancora un certo rigore: sul palcoscenico dal vivo, se non sai parlare, si vede. Non puoi bluffare».

Non per fare sempre bieco passatismo, ma anche la musica non è più quella di una volta.

«Vero, ma noto con piacere che qui nel Salento, e in particolare a Castiglione, molti giovani studiano e praticano la buona musica. È un fatto tutto salentino, e mi piace proprio tanto. Come apprezza molto la programmazione estiva, artistica e culturale, di questa terra. Il Salento è un luogo vivace, e io lo amo”».

© RIPRODUZIONE RISERVATA