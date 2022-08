Uomo e Natura nellarte di Genco

Nella sua storia, l’uomo ha da sempre tratto ispirazione dalla natura. Il loro rapporto è stato letto spesso in modo antitetico, come simbiotico e pacifico o, assai più spesso in verità, come problematico e conflittuale. Un rapporto quello tra uomo e natura che ha generato nell'essere umano sensazioni e stati d'animo molteplici non di rado contrastanti, come ha bene sintetizzato Goethe: “Viviamo in mezzo a lei, le siamo stranieri”. Artisti e letterati di ogni tempo e di ogni luogo hanno cantato la tremenda bellezza della natura generando capolavori. Alla natura, inoltre, sono state dedicate innumerevoli riflessioni, molte delle quali tradotte in esposizioni, tutte oscillanti tra spirito documentarista e intento estetico.

Ultima in ordine di tempo è quella ordinata nella Torre Matta di Otranto, luogo suggestivo e allo stesso complesso, che nel recente passato, grazie all'attività di Cijaru, ha ospitato importanti mostre di arte contemporanea, ritagliandosi un ruolo di primo piano all'interno di questo specifico settore. Protagonista della nuova mostra è Nicola Genco che ha intitolato questa sua nuova personale “Umana natura”, riassumendo i due poli di quel rapporto a cui si accennava in apertura.

Dopo l’esperienza di dialogo e collaborazione per il progetto "La bellezza dell’integrazione", l’artista torna a progettare una mostra site-specific con il Polo biblio-museale di Puglia,

mettendo in scena installazioni luminose, in terracotta o in materiali di risulta, che si dipanano negli ambienti della torre, costruzione di epoca rinascimentale che si divide tra la parte alta sulla cinta muraria e la parte bassa, nel bastione che si affaccia sul mare.

Un ambiente suggestivo che accoglie una selezione di opere dell’artista pugliese che hanno come tema proprio il rapporto tra uomo e natura. Originario di Putignano, Nicola Genco ha fatto dell’arte un affare di famiglia: il padre Armando, maestro cartapestaio, fu tra i primi artefici della ripresa dello storico Carnevale di Putignano. La sua formazione è avvenuta quindi nel laboratorio paterno, tra cartapesta e materiali di varia natura che lo hanno aiutato a sperimentare e mescolare generi e tecniche diversi tra loro.



Nascono così le sue installazioni luminose, una delle quali è in mostra a Otranto, nel camminamento di tiro, "Chichibio" del 2016, uno stormo di gru dalle sottilissime zampe e con la pancia di carta che ospita una lampadina. L'installazione, metafora del perpetuo legame che unisce cielo e terra, rivela la maestria e la visionarietà dell'artista, capace di intuire dietro un oggetto della natura una forma nuova, nuove fattezze e inedite storie, senza però mai privare l'oggetto di partenza della sua specificità materiale e formale che anzi arricchisce assemblandolo ad altri. Dello stesso rapporto e della stessa abilità è testimonianza "Passi falsi" del 2021, in cui una grande distesa di cento papaveri bianchi in terracotta smaltata, candidi e fragilissimi, si trasforma in un messaggio di denuncia ambientale. Esili fiori poggiati su supporti in ferro che vengono lambiti naturalmente dal vento che fanno dell'opera un'installazione cinetica, animata da movimenti casuali e imprevedibili, gli stessi percepibili in grandi prati fioriti. Alla loro base si assestano delle figurine umane, che ancora una volta - non sono mai abbastanza - ricordano la piccolezza dell'uomo davanti ai grandi fenomeni naturali. La natura, nel trovare il suo equilibrio, non fa altro che il suo corso: l'uomo troppo spesso dimentica di agire in un sistema delicato e potente. Lo suggerisce anche Brizia Minerva nel testo che accompagna la rassegna: "In questa mostra l'artista dispiega la sua umana natura. Una natura fantasmatica e giocosa, disegnata dalla sua immaginazione: sgambettanti aironi di carta, la silhouette di foglie luminose cadute nello spazio della torre, una distesa di papaveri in ceramica che fanno riflettere su quanto sia invece brutale l'impatto dell'uomo sulla società e l'ambiente".Abituato a pensare e a lavorare in grandi dimensioni, come da esperienza paterna, Nicola Genco chiude la mostra con una terza installazione, che dà il titolo all'intera mostra, la più sensazionale delle tre. Sei grandi foglie sospese e illuminate dalla lampada di Wood accolgono il visitatore nella penombra. È lì, accompagnato dallo stesso immaginifico vento che sembra far liberare le foglie, che il pensiero del visitatore si ricongiunge alla natura, in un panismo ritrovato, in una sinergia non ancora del tutto perduta.