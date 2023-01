“Quand’è che una tale grazia ha cominciato a finire? Noi non possiamo seguire le oblique magie del tempo. Il tempo è dietro di noi, ma come fondo che non appare, a questa, che è la vita, azione di contrasti nel vuoto”. Da “Tempi immacolati”, componimento tra i più lunghi e suggestivi di Vincenzo Cardarelli, è tratto il titolo della mostra proposta dalla galleria Alessandra Bonomo nelle sale del Complesso di Santa Scolastica a Bari, oggi Museo Archeologico Metropolitano (fino al 15 febbraio, testo critico di Lorenzo Madaro). La poesia generatrice di visioni che l’arte ancora una volta traduce in oggetti tangibili, lirici anch’essi. Ut pictura poesis definivano gli antichi questa imperitura sorellanza.

APPROFONDIMENTI LA PROPOSTA Succursale del Maxxi, via Appia patrimonio Unesco. Ciracì: «Candidiamo Brindisi a capitale italiana della cultura»

Il legame della galleria romana con Bari



Un legame profondo lega anche la Galleria, con sede a Roma, in via del Gesù, al capoluogo pugliese. Alessandra, la titolare, è figlia d’arte. Sua madre era Marilena Bonomo, storica gallerista che tra anni Ottanta e Novanta ha fatto di Bari una città aperta al contemporaneo. Sol Lewitt, David Tremlett, Alighiero Boetti, Jannis Kounellis sono solo alcune delle grandi personalità portate da Marilena in città. Un’impresa che oggi ha il sapore della scommessa, dell’impresa titanica ma che alla gallerista dovettero sembrare scelte naturali, dettate dalla volontà di sotterrare la Puglia a certo paesaggismo oleografico per inserirla nei circuiti internazionali o quantomeno di aprirne la visione a più vasti orizzonti, puntando allora anche su giovani pugliesi talentuosi oggi rinomati artisti. Legame con la città, tensione all’internazionalità, e, ca va sans dire, passione per l’arte, sono state ereditate dalle figlie Alessandra e Valentina, che pur avendo stabilito le loro attività a Roma, non mancano di realizzare episodicamente progetti a Bari, rievocando e rinsaldando l’affetto che la madre nutriva per il capoluogo pugliese e per la sua gente.

Il verso di Cardarelli cui è dedicata la mostra