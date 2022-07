L’obelisco di Ferdinando: due secoli e tanti misteri

In giornate calde di metà luglio, più o meno come queste, ma di duecento anni fa esatti, in un crocevia portante appena fuori dalle antiche mura leccesi, tagliato dai nuovi grandi viali e poi da una via che andava verso Taranto partendo da un grande arco dedicato a Carlo V, si stavano sistemando le prime pietre di un singolare protagonista della storia monumentale della città di Lecce. Era il cosiddetto “Obelisco”, oppure, come ebbe a dire...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati