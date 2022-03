Nichi Vendola, poesia e dolore nella notte del mondo

Nichi Vendola è tornato a parlare davanti a un pubblico, questa volta però non per un comizio politico come eravamo abituati a vedere. Il fondatore di Sinistra ecologia e libertà sul palco di un Teatro Piccinni pieno ha dato vita a un monologo di quasi due ore in cui ha ripercorso i tanti temi che hanno caratterizzato l’attualità di questi ultimi due anni. Al centro delle parole del già governatore pugliese il suo progetto, “Quanto resta...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati