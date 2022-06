L’Archeologia al Must e Lecce svela il passato

Veri e propri pezzi di storia, quella più misteriosa e affascinante. Reperti antichi che il tempo ha restituito e che adesso vedranno finalmente la luce per essere scoperti. Di nuovo. Lecce riabbraccia il suo passato con “Il leccio e la lupa – Antiche storie della terra di Lecce”, la mostra con cui il Must inaugurerà la sua sezione archeologica. Dopo anni di attesa finalmente c’è una data ufficiale: il taglio del nastro è in programma sabato...

