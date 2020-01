Lutto nel mondo della cultura: addio a Giovanni Bernardini, ultimo narratore del Salento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Addio a Giovanni Bernardini, scrittore e politico pugliese, scomparso nella notte all'età di 96 anni. Con lui il mondo della cultura perde un raffinato e attento studioso, autore di libri che hanno segnato intere generazioni, come “Provincia difficile”.Nato il 13 aprile del 1923 a Pescara, Bernardini si era formato fra Firenze e Bari, laurandosi in Lettere dopo la Liberazione dell'Italia dal nazifascismo. Fu proprio nel 1946 che scelse di stabilirsi nel Salento, avviando una serie di collaborazione - negli anni successivi - con riviste e periodici. Impegnato socialmente e politicamente, ha ricoperto anche, tra il 1992 e il 1993, la carica di sindaco di Monteroni, dove ha vissuto fino all'ultimo.Proprio a Monteroni, domani, si svolgerà la cerimonia laica per dirgli addio.Aggiornamenti nelle prossime ore.