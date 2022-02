Sava, l’altra scultura “anti-monumento”

Prosegue senza cedimenti la programmazione della Fondazione Biscozzi-Rimbaud di Lecce, istituzione museale nata dall’omonima collezione. Pensata come raccolta non strutturata di opere, generata da “scelte di cuore”, così le ha definite la fondatrice e presidente Dominique Rimbaud, la collezione ha assunto via via una sua precisa connotazione, rivelando una specifica predilezione dei collezionisti per le ricerche astratte. Fin dall’apertura,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati