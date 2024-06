Mentre i grandi della Terra si riuniscono nel resort di Borgo Egnazia presso Fasano, dando vita al primo G7 organizzato in Puglia, nella vicina Mesagne una mostra di grandi nomi è pronta ad accogliere il mondo, mostrando sette secoli di splendore dell'arte italiana. Leonardo, Raffaello, Lorenzo Lotto, Guido Reni, Canaletto, Pino Pascali, Alberto Burri sono tra i 51 protagonisti di questo evento che, a detta degli organizzatori, promette di avere una significativa ricaduta sulla crescita culturale e artistica della Regione.

Dopo le mostre di Picasso e Warhol e quella dedicata, l'anno scorso a Caravaggio, a cura di Pierluigi Carofano, curatore anche delle mostra in corso, Mesagne si prepara a fare il boom di visitatori, mostrando l'efficacia delle esposizioni di grandi nomi come attrattori turistici.

L'evento nelle sale del Castello normanno-svevo fino a novembre



L'evento, ospitato nelle sale nobili del Castello normanno-Svevo, apre i battenti oggi, in perfetta coincidenza con l'inizio dei lavori del vertice mondiale. Una mostra, va detto subito, con pochi autentici capolavori ma molti lavori di pregio, che da soli meritano la visita. D'altronde le mostre non sono mai fatte di soli capolavori e talvolta le sorprese maggiori le riservano proprio quei lavori che a livello comunicativo fanno minore scalpore. Un'esposizione che si avvale di prestiti prestigiosi dalla Gnam di Roma, dal Mart di Rovereto, dalle Gallerie Nazionali di Perugia e Bologna, dalla Galleria Nazionale Devanna di Bitonto e dalla Pinacoteca Metropolitana di Bari, dall'Opera del Duomo di Siena e dalla Pinacoteca Nazionale senese, dall'Accademia di Belle Arti di Carrara. Prestiti istituzionali che si alternano a provenienze da collezioni private, con qualche nome meno noto ma non di minore interesse, anzi degni di maggiore riguardo rispetto alle stesse opere attribuite ai grandi.

Un percorso lungo sette secoli nell'arte italiana



È il caso ad esempio del "Cristo Redentore" di Giovanni Pietro Rizzolli detto Giampietrino, proveniente dal Museo Bagatti Valsecchi di Milano, opera che rievoca il celebre "Salvator Mundi" di Leonardo, e in cui il ductus leonardesco, seppur con gli inevitabili limiti dovuti ad un seguace, appare meglio riuscito, persino più risolto nella brillantezza, tutta umbra, del colore, che nella pregevole ma non felicissima "Madonna dei fusi" proveniente da Palazzo Costa di Piacenza, giustamente attribuita alla bottega. Rimanendo in ambito leonardesco un discorso a parte merita la versione (copia più tarda?) Cheramy della "Vergine delle Rocce", la terza nota dopo quella autografa del Louvre e quella ritenuta di Boltraffio della National Gallery di Londra. Se di Raffaello c'è un piccolo e acerbo "Miracolo degli impiccati”, in collezione al Museo Nazionale di Palazzo Reale a Pisa, opera che per andamento orizzontale, dimensioni ridotte e stesura compendiaria, sembrerebbe il pannello superstite di una predella, del suo maestro Perugino c'è un più valente “Arcangelo Gabriele", anche questo probabile frammento di un complesso pittorico più vasto, che in origine doveva avere il suo pendant in una “Vergine Annunciata".

Seguendo un percorso strettamente cronologico, la mostra si apre con una doppia sala dedicata al tardogotico. Qui spicca una bella “Madonna in trono con santi e angeli" del senese Sano di Pietro, lavoro del 1450 (ma totalmente ridipinto nella predella), che testimonia la resistenza in quei tempi ai dettami fiorentini, prova di quello che Federico Zeri con felice intuizione ha definito "Rinascimento umbratile". Dopo due bei lavori di Ludovico Carracci e una bella rappresentanza del secolo d'oro con opere attribuite a Mattia Preti, Guido Reni, Salvator Rosa, Francesco Fracanzano, Artemisia Gentileschi, si passa alla sala del Settecento in cui la pittura tardobarocca di Giaquinto si confronta con il vedutismo dei Canaletto, padre e figlio, e la reinterpretazione del classico di Canova: tre diverse anime del secolo delle rivoluzioni, a dimostrazione di come il vento di cambiamento in quel momento spirasse impetuoso aprendo la strada alle opposte sperimentazioni dell'Ottocento, il secolo del realismo e dell'Impressionismo. Tendenze pittoriche queste che in Italia hanno esponenti d'eccellenza in Giovanni Fattori, presente in mostra con "Campagna romana" del Museo Civico di Livorno, Giovanni Boldini, a cui appartiene il "Ritratto dell'infanta Eulalia di Spagna", proveniente direttamente dal Museo Boldini di Ferrara, e Giuseppe De Nittis, autore del corsivo "Busto di donna" della Pinacoteca De Nittis di Barletta. Chiude la mostra la sala dedicata al Novecento in cui due piccoli disegni pubblicitari di Pascali e un buon lavoro di Fortunato Depero, proveniente dal Mart, impallidiscono di fronte alla drammatica, quasi luttuosa energia che promana dal materica composizione di Burri, esposta per la prima volta nella Biennale di Venezia del 1956 e giunta a Mesagne dalla Galleria Nazionale di Roma. Degno di nota è anche l'elegante dipinto “Madre e figlio" del 1926 di Giulio Aristide Sartorio, pittore romano amato da Angelo Conti e Gabriele D'Annunzio, celebre per essere l'autore del grande fregio di Montecitorio. Dopo questo rapido excursus meritano infine un approfondimento due opere annunciate tra i prestiti eccellenti: “I pugilatori Crugante e Damosseno” di Antonio Canova, copie in gesso delle statue collocate nel Cortile del Belvedere del Museo Pio Clementino (Vaticano), in cui lo scultore neoclassico si misura, pareggiandola, con la perizia esecutiva della statuaria antica di estrazione fidiaca o prassitelica, e “L'ingresso del Canal Grande con la veduta della chiesa della Salute" di Canaletto, assai piacevole nel tocco leggero e nella veduta d'insieme, ma in verità divisivo sul piano critico. Giudizi artistici a parte, il valore culturale e divulgativo dell'evento è alto.

La mostra infatti si rivela efficace a mostrare lo splendore e la grandezza dell'arte italiana che, tra vertici più o meno alti, si conferma unica al mondo. Un primato che nessuna superpotenza, fuori e dentro il G7, potrà mai sottrarci. La mostra, visitabile fino al 30 novembre, è prodotta da Puglia Walking Art con il supporto del Comune di Mesagne e della Regione Puglia, in collaborazione con il Ministero della Cultura.