Addio a Roberto Memmo, imprenditore e collezionista

Si è spento alla soglia dei cento anni l'avvocato e collezionista d'arte Roberto Memmo, protagonista del mondo imprenditoriale del Secondo Dopoguerra, morto ieri a Roma. Molto legato alle famiglie Savoia, Borbone di Spagna e Grimaldi di Monaco, Memmo era nato il 19 marzo del 1921 a Guagnano, in provincia di Lecce.

La sua passione per il bello e l'arte lo portarono a rilevare dal principe Alessandro Ruspoli gran parte di palazzo Ruspoli in via del Corso a Roma dove vive ancora oggi il fratello minore Sforza Lillo Ruspoli. A Lecce invece il Fondazione si è occupata del restauro del Teatro romano e una volta tramontato il progetto del palazzo all'interno di Porta Napoli che avrebbe dovuto ospitare il museo della Cartapesta,

Una delle sue imprese più significative è stata la costituzione, nel 1990, di una Fondazione privata, assumendone la carica di presidente coadiuvato da tre vicepresidenti, Daniela Memmo d'Amelio, Patrizia Memmo Ruspoli e Claudio Strinati, allora Soprintendente ai Beni Culturali. Le mostre promosse dalla Fondazione a palazzo Ruspoli, sono state possibili grazie alla sua volontà di co-produrle con i più importanti musei del mondo come il Getty Museum di Los Angeles, il British Miseum di Londra o il Museo Egizio del Cairo e di avvalersi della collaborazione di grandi curatori quali Morris Bierbrier, Christopher White, Catherine Whistler, Sir Denis Mahon, Felipe Garin Llombart.

La mostra di inaugurazione, nel 1991, è stata Espressionismo-Da Van Gogh a Klee realizzata con la Fondazione Thyssen-Bornemisza di Lugano, seguita da Il segno del Genio: cento disegni dall'Ashmolean Museum di Oxford, con disegni di maestri italiani e stranieri, tra i quali Raffaello, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Dürer e da Canova all'Ermitage. La mostra Nefertari - Luce d'Egitt risale al 1994 e, per la prima volta, ha permesso ai visitatori di ammirare la tomba della regina egiziana facendo uso della realtà virtuale.

