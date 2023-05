Morto Elio Michele Greco: una vita per la promozione culturale

Alla guida della sua Fondazione Nuove Proposte aveva fatto della promozione culturale e, in particolare della diffusione della lettura in Italia e nel mondo una vera e propria ragione di vita e oggi l'intero panorama culturale, non solo cittadino ma internazionale, perde un suo instancabile sostenitore e punto di riferimento assoluto. Si è spento nella notte, all'età di 95 anni, l'avvocato Elio Michele Greco. Genovese di nascita da giovanissimo si era trasferito a Bari per svolgere la professione di avvocato maturando già la sua grande passione per la cultura in tutte le sue sfaccettature.

Fondazione Nuove proposte

Nel 1970 aveva quindi fondato la sua creatura più importante, la Fondazione Nuove Proposte, rivelatasi fucina inesauribile di promozione artistica e culturale. Migliaia davvero le sue "Mini Biblioteche" donate in tutto il mondo a personalità di spicco ma anche a istituzioni, istituti scolastici, associazioni umanitarie, attraverso l'istituzione di numerosi premi. Il più famoso e prolifico, quello intitolato a Ignazio Ciaia, lo scrittore fasanese protagonista della rivoluzione napoletana del 1799 e poi il Premio dedicato al giornalismo nel nome di Eugenio Selvaggi, quello per gli Studi Giuridici dedicato a Giuseppe Chiarelli, presidente della Corte Costituzionale, il Premio Donato Menichella, per gli studi socio economici, il Premio Giambattista Gifuni dedicato al famoso bibliotecario di Lucera e destinato ad esponenti della cultura italiana e straniera.

Gli incarichi ricoperti

Aveva ricoperto anche la carica di assessore del Comune di Martina Franca durante l’amministrazione del sindaco Franco Palazzo.

Di grande prestigio i riconoscimenti ottenuti nel corso della sua incessante attività. Destinatario dell'onorificenza "Patriae Decus" a Martina Franca, nel 2002 era stato nominato Grande Ufficiale della Presidenza della Repubblica dal presidente Carlo Azeglio Ciampi.