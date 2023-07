Morta la professoressa Bianca Maria Gelli, il rettore Pollice: «Ha incarnato una soggettività femminile indomita»

È scomparsa questa mattina la professoressa Bianca Rosa Gelli, già docente di Psicologia sociale all’Università del Salento. Nata a Lecce nel 1933, laureata in Medicina e chirurgia all’Università degli studi di Bari e specializzata in psichiatria e neurologia, nel 1969 ottenne le funzioni di primaria psicologa all’OPIS di Lecce.

Sul finire degli anni Settanta fu fondatrice e dirigente del servizio di salute mentale della ASL di Taranto. Deputata per due legislature con il Partito Comunista Italiano negli anni Ottanta, fece parte della Commissione Igiene e sanità pubblica e della Commissione Istruzione (di cui ottenne anche la vicepresidenza). In questa veste, fu un’accanita sostenitrice dell’inserimento dell’educazione sessuale nei programmi scolastici.

Chi era

Bianca Rosa Gelli ha dato un impulso fondamentale allo sviluppo dello studio e della formazione in Psicologia all’Università di Lecce (poi del Salento), istituendo tra l’altro il primo dottorato nella disciplina (“Psicologia di comunità e modelli formativi”) e fondando il Centro Studi Osservatorio Donna, e soprattutto formando generazioni di studiose e ricercatrici. «Salute mentale, educazione sessuale, parità di genere sono gli assi attorno ai quali si è sviluppato il suo percorso personale, politico, professionale e scientifico», dice il Rettore Fabio Pollice, «un percorso unico nel suo genere e del tutto inedito per la sua generazione.

Come ricordano le sue allieve, è stata una persona poliedrica, combattiva e di spirito, che ha incarnato una soggettività femminile indomita, di esempio e sprone per molte altre donne.

Come Ateneo non mancheremo di onorarne la memoria e di continuare a mettere in valore il suo lascito scientifico. Alle persone che le sono state vicine le nostre più sentite condoglianze».