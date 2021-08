Addio a Roberto Vantaggiato, pioggia di messaggio sui social

Dolore nel mondo della musica e della cultura salentina per l'addio a Roberto Vantaggiato, cantautore e studioso.

In queste ore sono in tantissimi a dargli l'ultimo saluto sui social, scioccati dalla sua scomparsa improvvisa avvenuta a causa di un infarto. Vantaggiato, che amava definirsi contadino e musicista, era molto conosciuto nell'ambito della musica tradizionale ma non solo: studioso, appassionato dei temi filosofici e politici, era un assiduo frequentatore dell'ambiente culturale salentino. Autore di stornelli e persona di grande umanità. In più occasioni aveva collaborato anche con altro artisti, come Mino De Santis.