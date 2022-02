Quell'inchino al Petruzzelli. Ora l'omaggio è della Puglia

Il suo sorriso, a riguardare oggi le foto in bianco e nero che la ritraggono nelle sue tante facce, anche dei film girati in Puglia, racconta un'iconografia novecentesca ammaliante: quella di una donna bella e intelligente, quando il connubio al cinema non era affatto scontato (e poteva anzi essere intralciante). Di Monica Vitti, che ieri si è spenta a Roma dopo una malattia che l'aveva portata via dal mondo (e dal suo pubblico) già da tempo, mancherà soprattutto quel sorriso luminoso e pensante. Con la sua aria colta e bionda platino, la voce graffiata, sensuale ma intensa, l'ironia di uno sguardo e di una personalità definita, non ha avuto bisogno di fare da spalla ad un uomo per emergere nella stagione d'oro del cinema italiano. Tanti, i più grandi registi del 900, hanno scelto di lavorare con lei, e l'hanno tanto amata: da Michelangelo Antonioni a Mario Monicelli, da Luis Bunuel a Ettore Scola, e tanti altri. Perché lei raccontava profili femminili sempre credibili, disegnando in qualche modo l'evoluzione della donna italiana, senza bisogno di maschere.

Nel 1968 la sua prima volta in Puglia per Monicelli

E proprio in questo ruolo di narratrice che la Puglia ha incrociato la sua lunga carriera, in momenti che meritano di essere ricordati, appuntamenti del destino che peraltro le hanno portato fortuna. La prima volta è stato nel 1968. Il cielo era quello di Polignano a mare e il film era La ragazza con la pistola di Mario Monicelli: Monica Vitti era la protagonista assoluta nel ruolo di Assunta Patanè. Fu talmente brava che il ruolo le valse il Nastro d'Argento, il David di Donatello e la Grolla d'oro: e non era una cosa facile. Come si usava spesso in quegli anni, pur essendo siciliana l'ambientazione della prima parte del film, venne scelto un altro Sud, e per la precisione il paese natale di Domenico Modugno. Per altre scene diventarono location anche Conversano e la masseria Iazzone dell'Alta Murgia. La pellicola pluripremiata, ricevette anche una nomination all'Oscar l'anno successivo come Miglior film straniero. La signora Ceciarelli, in arte Vitti, in quegli anni risaliva veloce la vetta della sua carriera, e dopo cinque anni tornò su un nuovo set pugliese di un lungometraggio completamente diverso, con colori destinati a segnare la storia culturale italiana. Era il 1973 e Bari con questa pellicola irruppe sul grande schermo: alla regia c'era un inedito Alberto Sordi e la commedia si chiamava Polvere di stelle. La compagnia di avanspettacolo di cui si narravano le gesta, che nel '43 navigando nell'Adriatico per andare a Venezia, dopo l'armistizio dell'8 settembre cambiò rotta verso la Puglia, evitando i tedeschi e andando incontro agli americani, vedeva l'attrice romana accanto ad un altro monumento del cinema italiano come Sordi. Solo quella coppia geniale poteva recitare divertita e trascinante la celebre canzone col ritornello se la banana non ce l'hai senza sfiorare territori della volgarità, né dell'eccesso. Celebre ancora oggi a Bari, la scena in cui la compagnia teatrale si inchina davanti alla facciata del teatro Petruzzelli, mentre Sordi lo definiva il teatro più grande del mondo.

Quel viaggio tra Martina Franca e Locorotondo. Poi Gravina

Oltre a diverse scene di quel film girate fuori e dentro al teatro, nel cuore della città vecchia e sul lungomare barese, una Monica Vitti in viaggio in Jeep insieme al marinaio americano, l'attore statunitense John Philippe Law (famoso per Diabolik e Barbarella), è l'inedia protagonista di un viaggio ripreso tra le campagne tra Martina Franca e Locorotondo. Anche qui, nei panni di Dea Dani, venne premiata (l'unica di quel film) nel '74 come Migliore attrice protagonista con il David di Donatello. Erano anni d'oro per l'attrice che girava un film dietro l'altro. Nel 1975 Monica tornò su un nuovo set in Puglia, questa volta a Gravina, accanto ad una splendida Claudia Cardinale. Sono due donne che si incontrano per caso: Monica è Miele, donna in viaggio da sola in motocicletta, e Claudia è la stiratrice Laura che decide di seguire l'altra lasciandosi dietro una vita troppo stretta. Era Qui comincia l'avventura di Carlo Di Palma, regista famosissimo a quel tempo come direttore della fotografia. Il film si apre proprio nel quartiere Giulianello con l'arrivo di Miele/Monica e nella zona del canale Casale di Gravina di Puglia, una periferia piuttosto scalcinata a quel tempo.

Nel 1976 al Politeama Greco di Lecce

L'anno dopo, Monica Vitti è una stella tra le stelle che arrivano al Teatro Politeama di Lecce su invito di Carlo Apollonio, ideatore del Premio Valentino d'Oro. Era il 1976 (le foto compaiono nelle gallerie di Umberto Pizzi, fotoreporter romano sul web) Monica Vitti era tra i premiati del Valentino che a quel tempo si chiamavano maschere, d'oro e d'argento. Monica Vitti è rimasta anche un sogno passato per la Puglia, e qui l'hanno spesso ricordata. Nel 2016 è il Festival del cinema europeo a dedicare all'artista una mostra fotografica e una retrospettiva, mentre il Bifest di Bari nel 2019 ospita la rappresentazione, in anteprima mondiale, della versione restaurata di Polvere di Stelle. L'ultimo atto per i 90anni dell'attrice, proprio lo scorso novembre: uno scatto del film Dramma della gelosia è stato proiettato su una parete del Must di Lecce.