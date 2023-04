Novant’anni fa, il 18 aprile del 1933, moriva a Lecce Pietro Marti. Aveva 69 anni, essendo nato a Ruffano il 16 giugno 1863. Era il quindicesimo figlio di Pietro, da cui ereditò il nome e l’orfanezza. Fu professore d’italiano, storico, giornalista, conferenziere, fondatore e direttore di numerose testate. Ovunque si trovasse, fondò giornali, il più delle volte legati temporalmente al periodo del suo soggiorno. A Lecce nel 1886 insieme con Vincenzo De Donno, Giuseppe Ruggieri e Adolfo Colosso fondò “La Democrazia” e nel 1890 con Francesco Rubichi e Giuseppe Ruggieri “Il Popolo”. A Ferrara, nel 1895, dove si trovava come insegnante in una scuola commerciale di Comacchio, “Il Lavoro”. A Taranto, dove faceva il preside in un istituto, tra il 1997 e il 1900, “L’Avvenire”, “L’Imparziale” e “Il Salotto”. Tornato a Lecce, riprese “La Democrazia”, e nel 1923 diede vita a “Fede”, poi dal 1926 a “La Voce del Salento”. Un po’ ovunque ebbe problemi ambientali e vivaci polemiche.

L'amore per la storia



Fu autore di numerose opere di storia, cultore di memorie patrie, polemista di razza, difensore dei personaggi salentini di ogni tempo, della storia, della politica, delle arti in generale. Scrisse di Giulio Cesare Vanini; di Mons. Filippo Lopez y Royo, vicerè di Sicilia; di Liborio Romano; di Antonio Bortone, dimostrando una varietà di interessi, dalla scrittura alla pittura, dalla storia alla filosofia, all’archeologia. Notevole lo studio Origine e fortuna della cultura salentina. Famosa la sua conferenza “Nella terra di Melo”, Melo mitico duca di Puglia, che propose a Roma e a Bari.

Agli inizi degli anni trenta entrò in polemica coi redattori dell’Enciclopedia Italiana per aver dato, questi, notizie su luoghi e fatti salentini approssimative e sbagliate, ricevendo risposta da Giovanni Gentile. Fu promotore di iniziative artistiche, sempre aperto ai giovani, molti dei quali erano suoi discepoli-collaboratori. In primis Vittorio Bodini, che era suo nipote, figlio di una sua figlia.

Accanto all’attività culturale frequentò con impegno la vita civile. Fu consigliere comunale a Lecce, consigliere provinciale scolastico, ispettore dei monumenti, assessore alle opere pubbliche, membro della commissione del lavoro, componente del Comitato Pugliese per gli Studi del Risorgimento, rappresentante del Comizio Agrario, fondatore a Taranto della sezione della “Dante Alighieri”.

Le convinzioni politiche



Di cultura liberaldemocratica e illuministica, fu patriota convinto e interventista nella Grande Guerra. Col fascismo ebbe un rapporto apparentemente di condivisione, ma in realtà di accettazione forzosa, tenendosi dal trattare politica e affidando alla sola cultura la ricerca di prestigio sociale e l’autorevolezza pubblica.

Gli ultimi tempi della sua vita furono particolarmente travagliati da una brutta polemica con le autorità fasciste leccesi de “Il Corriere del Salento”, che era l’organo ufficiale dei Fasci di Combattimento di Terra d’Otranto. Una polemica iniziata alla fine del 1932 per motivi culturali sul poeta latino Quinto Ennio, di cui l’anno prima si erano celebrati i 2100 anni della morte, venne spostata pretestuosamente dai suoi avversari sul terreno politico. Fu accusato di essere un falso fascista, di fare un giornale fondato sulle polemiche, lontano dallo spirito dei tempi. Si difese strenuamente, apportando prove della sua insospettabile fede fascista fin da quando aveva fondato una rivista col nome, appunto, di “Fede” nel dicembre del 1923.

La polemica con il fascismo leccese

Nonostante godesse di amicizie importanti, subì una sorta di fatwa, che lo espose al pubblico ludibrio fascista e lo minacciò di interdirgli l’esercizio giornalistico. Dovette intervenire il federale, massima autorità politica della provincia, per mettere fine al violento scontro che rischiava di finir peggio di come era cominciato. Ma l’umiliazione subita, per essere costretto a difendere un fascismo in cui molto probabilmente non credeva, lasciò il segno su un organismo già logoro e provato. Con l’inizio del nuovo anno le sue condizioni di salute peggiorarono e andò incontro di lì a poco alla morte.

Un mese prima di morire, sentendosi alla fine, incominciò a scrivere le memorie, che la morte gli impedì di portare a compimento. Nella prefazione si legge una confessione che fa giustizia delle sue sofferenze morali. “Oggi – scrive – la società, per consentirmi un qualsiasi grado nel gran ballo della officiosità convenzionale mi ha imposta una maschera d’istrioneria, una casacca di adattamento”. Il riferimento al suo rapporto col fascismo e alle umiliazioni subite per dimostrarsi un superfascista solo per poter godere della possibilità di fare giornalismo culturale, suo sogno fin da giovanissimo, non lascia dubbi. Ad un regime dittatoriale si può anche far danno.