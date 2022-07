Un lungomare di libri per "leggere il mondo"

Dopo la fortunata edizione del 2021 torna per la seconda volta a Bari “Lungomare di libri”, l’evento letterario che per tre giorni trasformerà la città in un luogo di incontro e confronto per gli amanti della lettura.

Da oggi a domenica Largo Vito Maurogiovanni, il Fortino Sant’Antonio, Piazza del Ferrarese e Teatro Margherita, luoghi simbolo della città, ospiteranno lezioni magistrali, presentazioni editoriali, convegni, incontri, momenti...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati