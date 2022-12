Se hai trovato una risposta a tutte le tue domande, vuol dire che le domande che ti sei posto non erano giuste” scriveva Oscar Wilde e questo suo pensiero obliquo e paradossale può essere una ottima pista per immergersi nella lettura delle 416 interviste, non tutte, rilasciate da Carmelo Bene ai giornalisti nel corso della sua straordinaria carriera artistica. Con il titolo “Si può solo dire nulla”, quelle interviste sono state raccolte in un volume di oltre 1700 pagine curato da Luca Buoncristiano e Federico Primosig per Il Saggiatore.

Le risposte di Bene aprono ogni volta varchi a nuove domande in un gioco piacevolissimo e un equilibrio mobile tra verità ed eresia, tra sincerità e paradosso, tra affermazioni, smentite e antinomie, dove, come scrive Luca Buoncristiano nella introduzione, «la menzogna serve a preservare la verità».

Una impresa monumentale e meritoria di documentazione che ha richiesto anni di ricerca e di lavoro e che fa il paio con la pubblicazione delle “Opere. Con l’autografia d’un ritratto”, 1560 pagine, edito da Bompiani nel 1995 nella collana dei Classici con l’artista ancora in vita. Entrambi i volumi testimoniano l’unicità e la grandezza, irraggiungibile, del genio, la sua immensa cultura che spazia dagli antichi Greci e dai classici all’arte e alla filosofia del Novecento, il coraggio con cui demolisce e innova le fondamenta del teatro e lo statuto dell’arte dell’attore, la ricerca sulla phonè e la macchina attoriale, il viaggio inedito e pioneristico che compie attraversando i differenti linguaggi del cinema, del teatro, della poesia, della letteratura, della televisione, la difficoltà se non l’impossibilità di spiegare con le parole , quelle scritte e quelle dette, il miracolo della sua arte e della creazione artistica, le inquietudini e le ossessioni che abitavano il suo corpo e i suoi pensieri, il rapporto mai risolto con la critica e con i critici messi a dura prova dal rigore e dalla complessità e dalle sovrapposizioni semantiche delle sue risposte mai scontate e banali, sempre appostate per rilanciare interrogativi e orizzonti nuovi di ricerca.

Le Interviste