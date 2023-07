Doppia tappa pugliese per Sabina Guzzanti che presenta il suo nuovo libro “ANonniMus. Vecchi rivoluzionari contro giovani robot” (Harper Collins) giovedì 6 luglio al Libro Possibile di Polignano a Mare (ore 22.30 in dialogo con Dario Vergassola e Gianni Messa) e venerdì 7 luglio alle 21, nella rassegna “Parla con Zei”, in corte Dei Chiaramonte a Lecce. La serata sarà preceduta dalla proiezione del documentario “Spin Time. Che fatica la democrazia”, che vedrà Guzzanti in dialogo con Luca Greco, attivista esperto di hackeraggio, e Caterina Annese.

Già nota nel panorama letterario italiano per il romanzo d’esordio “2119. La disfatta dei Sapiens”, la popolare attrice e regista riconferma ancora una volta la capacità di fare della parola la sua arma di denuncia prediletta, senza per questo rinunciare ad una satira dai tratti amari e spesso sardonici. A fare da sfondo alle vicende raccontate, che vedono protagonista la cinquantenne Laura Annibali, genio della domotica, ecco che ritornano le derive di un progresso tecnologico mal gestito, con lacune legislative sulla gestione dei dati e con vuoti educativi in materia di tecnologia.

Dopo il romanzo d’esordio un altro libro, che ha in comune col precedente alcune tematiche e aspetti narrativi, come l’essere ambientato nel futuro e la presenza di un gruppo di oppositori ad una tecnologia sempre più invasiva.

«In un certo senso, possiamo dire che ANonniMus rappresenti il prequel della Disfatta: se, infatti, quest’ultimo, nella sua dimensione distopica, è ambientato in un futuro molto lontano, le vicende di ANonniMus si svolgono nel presente più prossimo. L’esigenza di riportare a tema un argomento così centrale come l’Intelligenza Artificiale, deriva dall’avvertito bisogno di stimolare la riflessione sugli effetti del progresso, cosa che, nella frenesia inarrestabile dell’oggi, è sempre meno possibile».

Laura Annibali, protagonista del romanzo, decide di fondare HUF, un’associazione no-profit, concepita con l’intenzione di diminuire il divario digitale tra vecchi e giovani. Qualche settimana fa, Geoffrey Hinton, 75enne e maggiore studioso dello sviluppo delle reti neurali artificiali, ha deciso di abbandonare Google, per poter parlare più liberamente dei rischi dell’A.I. Cosa spinge persone come Hinton o la stessa Annibali del romanzo a scelte così radicali?

«Ritengo che il motore delle loro decisioni consista nella presa di coscienza delle conseguenze impreviste delle loro stesse creazioni; la tecnologia, d’altra parte, è ad oggi tra le maggiori responsabili della nostra alienazione (anche politica), nonché del consolidamento di vincoli pregiudiziali, come quello legato all’età, che, nell’economia narrativa del romanzo, è centrale».

A riprova del senso di isolamento che investe la quotidianità di ognuno, lei utilizza come tecnica narrativa ricorrente il monologo interiore.

«Effettivamente, in molte sequenze del romanzo, la protagonista entra in dialogo con se stessa. Il monologo interiore traduce, in questo senso, la sua frustrazione, nell’atteggiamento proprio di chi risolve ogni realtà in sé medesimo».

In una realtà che vede nella tecnologia anche un elemento di pregiudizio, poiché non tutti vi hanno accesso, cosa l’ha spinta a dare il ruolo di virtuosi antagonisti a degli anziani anarco-insurrezionalisti?

«Penso che, senza consapevolezza del passato, non ci sia speranza per un virtuoso progresso futuro. Il dialogo intergenerazionale è, dunque, fondamentale per dotare i giovani di strumenti di difesa contro le manipolazioni e guidarli così verso un mondo rispettoso dei diritti e della giustizia sociale».

Il progresso ha sempre fatto paura, fin da quando, con l’avanzare della Seconda Rivoluzione Industriale, la letteratura iniziò a teorizzare la patologizzazione dei suoi effetti. Quali sono oggi, secondo Lei, i principali rischi legati alla A.I.?

«Certamente, le ripercussioni della tecnologia sul sistema nervoso rappresentano uno dei rischi più evidenti e purtroppo dilaganti: l’analfabetismo emotivo, come pure la mancanza di empatia e la ridotta capacità di concentrazione, fanno parte di questi. Tuttavia, ritengo che il problema principale risieda nella convinzione della nostra impotenza di fronte ad una politica che si sta rivelando inerme nei confronti di un mondo del lavoro sempre più asservito alle logiche dei logaritmi, dove non c’è spazio per i diritti sociali e per un progresso virtuoso. D’altra parte, l’A.I. funziona su base statistica, elaborando dati già esistenti e che, per questo, non lasciano spazio ad un’idea di futuro nuovo e progressista nel senso più virtuoso del termine».