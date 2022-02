Quel filo invisibile tra dolore e riscatto

Una scrittura chiara e lineare, giovane e mai scontata, in un'emozionante storia che si fa spazio tra gli angoli più bui di una tragedia. Il filo invisibile è il nuovo romanzo del giovane scrittore salentino Alessandro Petrelli.

La trama



Susanne O'Connor vive da un anno a Denbour, città in cui si è trasferita subito dopo la morte del fratello Davy. Ma quel lutto è stata solo la prima delle tante sciagure che le hanno travolto l'esistenza. Tutto sembra perduto famiglia, amore, amicizie, futuro ma nell'aprile del 2018, mentre sfoglia un vecchio album fotografico, l'immagine di una cartelletta gialla le riporta alla mente un ricordo di vitale importanza. Poco prima di morire il fratello le aveva chiesto di aiutarlo a realizzare un progetto, ma lei non lo aveva ascoltato. Inizia così il lungo viaggio di Susanne alla ricerca della cartellina gialla, scrigno di emozioni e luce che l'avrebbe ricondotta ai ricordi del passato e indicato la via per ridisegnare il domani. Un sogno meraviglioso che cresce tra legami indissolubili che non conoscono perdite e sedie vuote. Da qui l'autore ridisegna luce, descrive l'amore che è scoperta di sé nell'altro. Luoghi e personaggi sono descritti con cura, dettagli che rifioriscono tra le pagine di un romanzo avvincente che profuma di libertà dopo le tenebre di un dolore che ha donato in chi è restato speranza e riscatto.

L'autore



Alessandro Petrelli, 31 anni, originario di Lizzanello, ora vive a Bolzano dove lavora come fisioterapista. Primo classificato al Buk Festival di Modena nel 2021, appassionato da sempre di arte e di letteratura ha scritto il suo primo romanzo Oltre la finestra nel 2015, a seguire Trauma un thriller psicologico. Durante la stesura del suo terzo romanzo ha deciso di concedersi una pausa e trasformare gli aforismi e i pensieri scritti nel corso degli anni in una raccolta, Autoritratto, edita da Giuliano Ladolfi. Autore anche dei racconti Lettera da una fan e La strana estate di Oliver Mills.

