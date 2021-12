Quel tesoro perduto dei libri “dimenticati”

“La ricerca delle cose perdute è intorpidita dai gesti consuetudinari, ed è per questo che costa tanta fatica trovarle” ci ha spiegato Gabriel García Márquez. È questo un ottimo punto di partenza per entrare in un delicato discorso, per inseguire parole disperse in quel vento che ricopre di polvere le cose che non rientrano nella consuetudine, e per questo rischiano di restare sepolte dal tempo. Se delle cose che ci lasciamo dietro, quelle...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati