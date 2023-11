Liberatoria e terapeutica, dissacrante e provocatoria, la satira rappresenta da sempre una prassi discorsiva e figurale ritenuta pericolosa e disturbante per quanti, nel potere, vedono lo scudo della propria autorità e affermazione.



Sorta tra il II e III secolo a.C. su idea del drammaturgo e poeta latino Quinto Ennio, cui l’antica Rudiae diede i natali, la satira è più di ogni altro linguaggio, quello dotato di per sé di un valore euristico tale da fare di questa un’innovativa (e spesso dissacrante) chiave interpretativa del mondo. Ponendosi al di là della cronaca nell’intento di svelare, come afferma Bachtin (che - della satira - rappresenta uno dei massimi teorici), l’inadeguatezza della realtà contemporanea, il linguaggio satirico riveste un ruolo fondamentale in tempi quali gli attuali, dove l’incalzare del pensiero unico e la crescente assenza di uno sguardo critico sul reale denunciano un rischio evidente per il futuro della democrazia.

La Fondazione



Incalzata da questa urgenza, oltre che dalla necessità di diffondere una conoscenza tecnica dell’arte satirica, la Fondazione Giuseppe Di Vagno di Conversano ha deciso, in collaborazione con la Regione Puglia e l’Università di Bari, di dare il via alla prima edizione di “Libex in Festival”, una rassegna che avrà luogo oggi e domani presso il Centro Polifunzionale Studenti di Piazza Cesare Battisti, a Bari, e che accompagnerà ascoltatori e partecipanti alla scoperta di uno degli strumenti di informazione più antichi e attualmente più rischio. Un festival nato per promuovere con letture, dibattiti, confronti, workshop e molto altro, la libertà d’espressione attraverso una forma di linguaggio che dei potenti e della politica in particolare, ha da sempre fatto il bersaglio prediletto.

“Satira, diritto di informazione e libertà di espressione”. Questo, il sottotitolo scelto per la prima edizione, “concepita - come spiega l’economista e storico Thierry Vissol, creatore e direttore del Centro Libexpression nato in seno alla stessa Fondazione Di Vagno - “con l’idea di riportare al centro del dibattito pubblico la problematica dell’ informazione ”. “Viviamo in un’epoca in cui la dilagante sfiducia nei media e la credenza (certamente non del tutto infondata) di un loro asservimento al potere, hanno creato un sentimento di totale sfiducia da parte della gente negli strumenti dell’informazione. In assenza di un dibattito politico credibile, la satira ha una missione: vale a dire, quella di riportare in vita un punto di vista critico sul mondo che, attraverso la provocazione, sia di stimolo alla nascita di una nuova visione sociale e culturale”, prosegue.

La società