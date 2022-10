«La lotta contro la storia evenemenziale ha cambiato tutto. Sappiamo ora che l’evento non è creato dalla storia ma dallo storico. Da una parte, lo storico crea l’evento. Dall’altra parte sappiamo che esiste un evento nuovo. Le tecniche di produzione degli eventi sono profondamente cambiate da oltre mezzo secolo. Col giornalismo, ma soprattutto con la televisione, la produzione dell’evento è del tutto nuova. Esiste un evento nuovo per il quale servono nuovi modi di fare storia».

Sono le illuminanti parole di Jacques Le Goff, uno dei massimi storici del Medioevo, che ha colto perfettamente il tentativo fatto in questi ultimi tempi di rimettere la storia al centro del dibattito pubblico, grazie soprattutto a quelli strumenti che possono permettere di riannodare il filo spezzato fra la ricerca storica rigorosa e il grande pubblico.

“Un esperimento di condivisione della conoscenza”, come lo chiama l’editore Giuseppe Laterza che ha avuto la felice intuizione di creare la rassegna “Lezioni di Storia”, che dopo due edizioni in cui per la pandemia aveva dovuto necessariamente convertirsi allo streaming, era finalmente tornata in presenza l’anno scorso al Petruzzelli sempre gremito.

E ora è tutto pronto per la sesta edizione che si terrà nel teatro barese dal 16 ottobre all’11 dicembre 2022. “La guerra dei sessi” è il tema del nuovo ciclo ideato appunto dagli Editori Laterza e organizzato in coproduzione con la Fondazione Teatro Petruzzelli, con il patrocinio della Regione Puglia e con il contributo del Comune di Bari.

Si discuterà il conflitto tra donne e uomini, nel corso della storia dell’umanità

«I protagonisti di questo ciclo – si legge nelle note di presentazione - daranno prova delle loro doti comunicative affrontando il conflitto tra donne e uomini, nel corso della storia dell’umanità, nelle sue tante forme: dalla famiglia alla politica, dall’economia alla letteratura, dall’arte allo spettacolo. Storie straordinarie e controverse, dalle più note a quelle sconosciute, dimostreranno soprattutto la forza, il talento, l’astuzia e l’immaginazione di alcune grandi donne che hanno combattuto le disuguaglianze di genere nei vari campi, allontanandosi dagli stereotipi sociali delle diverse epoche.

Le storiche e gli storici che saliranno sul palco del Petruzzelli racconteranno una relazione complessa, spesso conflittuale, passando attraverso la mitologia e gli atti dei processi, il teatro e la letteratura; emergerà anche come il sesso abbia giocato da sempre una parte rilevante nell’assegnare il potere politico ed economico. Esplorare i conflitti tra i sessi, dall’antichità all’età contemporanea, ci permetterà di valutare meglio anche gli attuali rapporti tra donne e uomini e di riflettere sull’oggi».

La Lezione di apertura del 16 ottobre è affidata a Giorgio Ieranò che parlerà della guerra dei sessi nella tragedia greca dove sono tanti i personaggi femminili a dominare la scena, da Antigone a Medea, da Ecuba a Clitennestra, dalle Erinni alle Baccanti. Domenica 30 ottobre sarà Amedeo Feniello a condurre il pubblico nel Medioevo degli affari attraverso la vicenda di una coraggiosa vedova francese truffata dai banchieri fiorentini. Il 6 novembre Costantino D’Orazio ricostruirà il processo ad Agostino Tassi per lo stupro di Artemisia Gentileschi che fu intentato da Orazio Gentileschi nel 1612.

Maria Giuseppina Muzzarelli il 20 novembre proporrà i ritratti delle “avvelenatrici” soffermandosi sulla storia di Giovanna Bonanno, che nella Palermo di fine Settecento iniziò a vendere una mistura velenosa alle mogli che intendevano liberarsi dei propri mariti senza lasciare tracce visibili della causa di morte. Il 4 dicembre toccherà a Fernanda Alfieri svelare l’incredibile avventura di un matrimonio settecentesco tra due donne in cui una, figlia del re di Polonia, recitava la parte dell’uomo.

La rassegna si concluderà l’11 dicembre con Valeria Palumbo e la sua lezione su Virginia Woolf e le donne intellettuali che nella prima metà del Novecento si ribellarono alla sudditanza verso gli uomini. Tutte le lezioni saranno introdotte da Annamaria Minunno.

C'è anche una lezione in musica

Fuori dalla tematica è prevista anche una lezione in musica, intitolata “Mystery train. Un viaggio nell’immaginario americano”, con Alessandro Portelli, Gabriele Amalfitano, Margherita Laterza e Matteo Portelli. L’appuntamento è per sabato 22 ottobre alle 20.30. Un viaggio nell’immaginario americano ripercorre il rapporto dell’America con il treno, tra racconti, poesie e canzoni.

Al botteghino del teatro e on line su www.vivaticket.com sono disponibili gli abbonamenti i singoli biglietti. Info: tel. 080 9752 810, botteghino@fondazionepetruzzelli.it.