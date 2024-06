Lenta esplorazione sulle vie dell’acqua

L’esplorazione della Puglia non smette mai di sorprendere, offrendo numerose opportunità di scoprire le bellezze della regione attraverso molteplici vie, talvolta impervie, poco battute e marginali. Un itinerario originale, di grande bellezza e carico di storia, è la Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese, percorso alternativo e molto apprezzato dagli appassionati del ciclismo e del trekking. Tra Campania, Basilicata e Puglia, si può pedalare e imbattersi in opere dell’uomo e in straordinari ambienti naturali. Da Caposele a Santa Maria di Leuca, nove tappe tutte da scoprire, il fascino delle loro storie che vince le barriere del tempo.

Il libro

In questo viaggio una guida è d’obbligo, un utile strumento per districarsi agilmente attraverso strade secondarie e rurali, che contengono un itinerario narrativo ed evocativo e offrono allo sguardo una prospettiva inedita.

La nuova edizione riveduta e aggiornata della “Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese” del giornalista Roberto Guido (edicicloeditore, 2024) è un libro di agile consultazione, da portare in viaggio per scoprire uno scenario avventuroso della nostra regione. L’opera è frutto di tre cicloesplorazioni (compiute rispettivamente nel 2015, 2016, 2023) e racconta gli oltre 500 chilometri che, dall’Irpinia al Salento, passano per il Vulture, l’Alta Murgia e la Valle d’Itria.

La presentazione

Il libro sarà presentato oggi alle 18.30 alla libreria Palmieri di Lecce. L’autore dialogherà con Cosimo Chiffi, portavoce del Coordinamento dal Basso per la Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese.

Una scrittura limpida e scorrevole accompagna il lettore, seguendo la condotta storica dell’Acquedotto Pugliese, realizzata tra il 1906 e il 1914, ultimata poi nel 1939, con l’arrivo della rete idrica a Leuca. L’Acquedotto Pugliese è tra le più imponenti opere d’ingegneria idraulica al mondo e ancora oggi garantisce la fornitura di acqua a 4 milioni di persone. E se oggi disporre del quantitativo di acqua sufficiente per il fabbisogno giornaliero può apparire un’ovvietà, non era assolutamente così tra la fine dell’800 e i primi anni del secolo scorso. Infatti, la Puglia era affetta da una grave scarsità d’acqua, causa di importanti ripercussioni in termini epidemiologici. L’intuizione di utilizzare l’acqua del Sele fu dell’ingegnere salernitano Camillo Rosalba, un uomo visionario che purtroppo non ebbe la fortuna di vedere realizzata la propria opera. Oggi, proprio quella rete di strade, sta diventando una meta turistica a seguito di un processo di graduale riscoperta. Grazie al lavoro di molti appassionati e professionisti, nel 2016 la Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese è diventata una delle quattro ciclovie di priorità nazionale e, secondo le attuali linee programmatiche, si auspica il completamento dei due terzi dell’infrastruttura per il 2026.

I territori attraversati presentano morfologie diverse, sia per la storia che per la conformazione geografica. Ciò che le accomuna è sicuramente l’essere state considerate, fino a poco tempo fa, aree di scarsa rilevanza e con poco potenziale attrattivo. Ma, come si legge nel libro, il Sud dalle molte problematiche è anche lo stesso “che ha saputo rimboccarsi le maniche e che ha vinto la sete”, grazie all’esercizio di una lungimirante coscienza collettiva. Per questo è necessario sottolineare l’importante possibilità che la ciclovia può costituire per i pugliesi del terzo millennio: un turismo dolce, che va incoraggiato, con la creazione di infrastrutture adeguate e l’efficientamento di quelle già presenti.

