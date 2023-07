Fonte, sostanza e termine ultimo delle cose, l’acqua rappresenta uno degli elementi primordiali dell’universo, riconosciuto - in quanto tale - fin dai tempi dell’escatologia sumerica, passando per i presocratici, quale principio di vita e di sviluppo. È noto come le grandi civiltà del passato siano nate solo quando hanno capito come erogare e gestire sapientemente le proprietà offerte da una sostanza così trasversale e multiforme da pervadere ogni forma di vita. Eppure, mai quanto negli ultimi giorni, le pagine di cronaca ci hanno posto di fronte alle conseguenze devastanti e distruttrici che l’acqua, imago vitae, determina se mal controllata e mal gestita. In un contesto che non può più fare a meno di interrogarsi criticamente sull’emergenza climatica e ciò che ne deriva, riconsiderare il dibattito storiografico intorno all’origine, ai caratteri e alla gestione delle risorse idriche nel nostro Paese è dovere sociale e responsabilità politica. Ne è ben consapevole Antonio Bonatesta, attualmente docente di Storia Contemporanea presso il Dipartimento di Ricerca e innovazione umanistica dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, autore del volume Acqua, Stato, Nazione. Storia delle acque sotterranee in Italia dall’età liberale al fascismo (Donzelli, 2023).

Dalla Rivoluzione industriale al Fascismo



In un percorso che prende il via dalla rivoluzione industriale dei primi decenni dell’Ottocento e che giunge, attraversando i contraddittori anni dell’età liberale, fino al ventennio fascista, Bonatesta ricostruisce una storia politica delle acque sotterranee, adottando prospettive molteplici che, dalla storia dei brevetti e delle innovazioni tecnico-industriali, conducono fino al racconto di vicende dalla forte conflittualità sociale, dove convergono tradizioni, credenze e dinamiche di potere.

Quanto i problemi legati all’approvvigionamento idrico siano da sempre stati all’origine di tensioni tra privati non disposti a rinunciare ai propri privilegi e masse popolari pronte a rivendicarne i diritti, non rappresenta certo una novità nell’ambito della letteratura, specialistica e non; giusto per limitarci all’epoca più recente, basta evocare le vicende raccontate dalla penna brutalmente realistica di Ignazio Silone, dei cafoni di Fontamara, firmatari inconsapevoli di un’autorizzazione a togliere l’acqua per l’irrigazione dei loro campi indirizzandola verso i possedimenti di un losco impresario fascista.

Ad essere stata ad oggi poco indagata dal dibattito storiografico (per lo meno, italiano), è invece la storia relativa all’emungimento delle falde, una pratica che - seppur conosciuta fin dai tempi antichi in Cina, India e nel Mediterraneo arabo - è stata condannata all’oblio fino all’Ottocento, quando le innovazioni introdotte dalla rivoluzione agronomica hanno sollecitato un rinnovato interesse per il tema. Al di là delle novità apportate nei modi di produzione dall’ingresso sul mercato di strumenti tecnici prima sconosciuti, lo sfruttamento delle risorse idriche sotterranee non tarda a configurarsi come uno snodo cruciale nella storia dell’Italia contemporanea, rilevante com’è nel più vasto processo di modernizzazione delle campagne e nella definizione dei rapporti tra privati, Stato e popolo.

La prospettiva allargata in materia di grandi opere



Con la profondità critica dello storico e la fedeltà scientifica propria dell’accademico, Bonatesta restituisce nelle pagine del suo saggio la storia di una risorsa così preziosa da costituire circa il 99% delle acque dolci presenti allo stato liquido sul nostro pianeta, e da riuscire così a soddisfare i bisogni di ben metà dell’intera popolazione mondiale. Condannate dall’invisibilità alla trascuratezza mediatica (non esistono, infatti, immagini televisive, documentari e reportage in grado di testimoniare lo spettacolo drammatico di una falda inquinata o in secca) e alla lacunosità giuridica, le acque sotterranee sono spesso oggetto di comportamenti irresponsabili che, dall’anarchismo dei privati all’indiscriminato sfruttamento capitalistico, continuano a mettere in pericolo la resistenza ecologica della biosfera.

In un contesto quale l’attuale, che sta riportando al centro del dibattito pubblico la costruzione delle “grandi opere”, allargare la prospettiva alle implicazioni sociali, politiche ed ecologiche a queste legate rappresenta un dovere civile e intellettuale. In questo, il saggio di Bonatesta ne è esempio, e potenziale guida.

