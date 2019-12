La mantice, quarto numero della rivista di illustrazione made in Salento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Festeggerà il suo quarto numero questa sera alle 21 presso le Officine Ergot di Lecce "La Mantice", rivista ideata e realizzata dall'omonimo collettivo di illustratori salentini e ormai diventata un piccolo cult anche su scala nazionale. Prova ne siano le numerose opere pubblicate poi sbarcate su quotidiani e periodici italiani. Nata da circa un anno, la rivista ha come obiettivo dare voce (e fiato, vedi il suo stesso nome) all'espressività salentina e non solo, superando una visione meramente estetica e autoreferenziale e facendone un luogo virtuale di riflessione sui grandi temi. La sua particolarità è infatti la stretta connessione con il graphic journalism, che ne fa un prodotto unico nel suo genere, con un'analisi disegnata dell'attualità a cura delle matite del territorio (con l'eccezione dell'ospite olandese Simon Flöter) unite insieme in un progetto collettivo: ricostruire uno spaccato visivo del nostro tempo. Le notizie spaziano dall'ecologia alla politica, dal costume agli eventi internazionali che hanno caratterizzato i mesi precedenti all'uscita di questo numero.Edita da Ergot di Lecce la rivista è un mosaico di immagini autoriali e totalmente autonome per stile e contenuti, tenute insieme dal lavoro di redazione del Collettivo C.A.LM, che vede tra le sue file Giuseppe Apollonio, Massimo Pasca , Stefano Palma, Francesco Favale, Paola Rollo, Giancarlo Nunziato, Chiara Rescio e coadiuvato dal prezioso contributo di Maira Marzioni nella selezione delle notizie, Margherita Macrì che ha editato e revisionato i testi, Andrea Ricci che li ha tradotti.La copertina di questo numero è stata realizzata dall'artista torinese Marco Cazzato, uno dei principali illustratori italiani degli ultimi 20 anni, con all'attivo numerose pubblicazioni e realizazioni soprattutto nel mondo della musica, cui è stata dedicata la mostra antologica al Must di Lecce che si è chiusa alla fine di novembre.Hanno disegnato per questo quarto numero: Alessandro Amoruso, Giuseppe Apollonio, Giulia Argnani,Pietro Barone, Laura Stocco, Brizzo, Marco Caputo, Gianpiero Chionna, SashaCiardo, Enrica Ciurli, Marco Cito, Gabriele Conte, Mauro Curlante, Enzo DeGiorgi, Andrea Yuu Dentuto, mangaka ed animatore, Noemi De Feo, Federica Ferri,Simon Flöter, Pierpaolo Gaballo, Gianle, Betti Greco, Holdenaccio, CarmeloGarofalo Kalashnikov, Sasori Komomo, Veronica La Greca, Giovanni Matteo,Giancarlo Nunziato, Angelo Pacifico, Stefano Palma, Massimo Pasca, Giulia Pavani,Giorgia Prontera e 189, So Soniaqq Chiara Rescio, Paola Rollo Alessandro D.Romita, Davide Russo, Suundial, Andy Trema.A partire dalle 21 di questa sera le tavole del nuovo numero saranno in mostra alle Ergot con il dj set di Max Nocco.