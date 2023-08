“Colpo di ritorno” (Einaudi) è l’ultimo libro di Giancarlo De Cataldo, quarto della saga di Manrico Spinori, il pm melomane. Domani l’autore ospite del Salento Book Festival (appuntamento alle 22 a Corigliano d’Otranto, Piazza San Nicola.

De Cataldo, la passione per la lirica è la chiave del suo fortunato protagonista. Da dove arriva?

«Da bambino facendo le vacanze in Puglia, io sono tarantino. I miei zii avevano una casetta in cui non c’era nemmeno la luce elettrica. E la sera tutti sentivano l’opera alla radio e noi bambini ci addormentavamo sull’aia. Poi l’opera lirica è diventata inaccessibile e molti se ne sono allontanati. Ma recentemente questo mondo ha saputo riaprirsi. L’opera è un mondo in cui cadi con tutti e due i piedi. Certo, devi accettarne le regole: credere che le persone cantino le loro passioni e che impieghino un quarto d’ora di gorgheggi prima di morire trafitte da una spada. Ma allo stesso tempo la varietà delle situazioni e le trame delle opere sono un grande campionario delle passioni umane e quello che è il regno della menzogna codificata contiene molta verità. E Manrico, che è un appassionato da sempre, è convinto di poter risolvere i casi trovando sempre un’opera di riferimento».

La lirica, infatti, non è un semplice vezzo ma diventa funzionale. Manrico presenta degli elementi molto differenti dagli altri investigatori: anzitutto non è uno chef. «C’è stata una scelta in questo. Essendo per la prima volta alle prese con un personaggio seriale, ho deciso di non dargli alcuni caratteri ricorrenti, anzitutto sentimentali: Manrico non ha perso l’amore della sua vita perché lavorava troppo. Sua moglie non è morta e non gli appare in sogno. Lui è felice e ha un rapporto laico con la ex moglie. Ha un rapporto sentimentale che va e viene e piace molto alle donne con cui ha varie storie».

Anche questo cambia un po’ le regole. E sul cibo?

«Nella saga di Manrico si mangia pochissimo. Spesso questi noir diventano gastronomici. Capisco che sia rassicurante ma ce n’è stata una produzione amplissima».

In alcuni casi sono diventati quasi degli spin off, “Le ricette immorali” di Pepe Carvalho, “I segreti della tavola di Montalbano”...

«Ma quelli erano i primi e avevano una valenza territoriale. Se prendiamo “Crimini e ricette” di Nero Wolfe, le pietanze erano immangiabili».

I suoi personaggi femminili non sono centrali ma sono molto forti, con ruoli decisivi. A partire dalla “Striga” de I traditori.

«È la realtà, che vede la piena affermazione delle donne».

Ma in generale le sue donne non sono rassicuranti.

«Questo credo che dipenda dal rapporto che ho con mia moglie, con cui sono sposato da molti anni: una persona tutt’altro che remissiva con cui bisogna guadagnarsela la vita. Ma credo che anche Manrico sarebbe scappato di fronte a un carattere debole».

Il suo Manrico è pronto a sbarcare in tv?

«Tutte le volte che l’ho detto poi non si è fatto. Da buon meridionale superstizioso, preferisco non parlarne».

Sta lavorando al quinto capitolo della saga, dove sarà ambientato?

«Nel mondo della moda. Più è alto il target più viene richiesta la discrezione di Manrico. E più lui comincia a perdere la pazienza».

Si evolve insieme a lei?

«Inevitabilemente».

Nonostante i dati sulla lettura in Puglia si scrive tanto e ci sono tanti festival. La è una regione ad alto tasso letterario?

«Io credo che se ne facciano tanti anche altrove. Ma è vero che qui l’estate vede tanti eventi letterari. Credo sia positivo e, anzi, quando qualcuno storce il naso sul concetto di libri sotto l’ombrellone rispondo sempre: al mare meglio un buon libro che scattare decine di selfie».

© RIPRODUZIONE RISERVATA