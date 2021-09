«Telefonia? Non solo. Il futuro è molto altro»

Un settore in rapidissima trasformazione quello della connettività e dell’intelligenza artificiale, sono mille le modalità telematiche che consentono di migliorare le nostre vite e un team di studiosi e accademici è al lavoro per rendere il nostro futuro sempre più smart.

Si parla di Information and Communication Technology e non solo, nel corso della riunione annuale del “Gtti - Gruppo Telecomunicazioni e Tecnologie dell’Informazione”, che...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati