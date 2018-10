“Il mondo magico” compie 70 anni. Nel Salento due giorni di studio su De Martino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Settant’anni fa la pubblicazione de “Il mondo magico”, tra le sue opere più importanti, la Fondazione “La Notte della Taranta” rende omaggio a Ernesto De Martino, uno dei più grandi antropologi europei. Due giornate di studio, il 25 e 26 ottobre, sono in programma a Lecce, Melpignano e Maglie. Il Comitato Scientifico della Fondazione, presieduto da Domenico Fazio, in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, l’associazione culturale Dialettica e Filosofia, il Liceo Scientifico Da Vinci di Maglie e il patrocinio dell’Università del Salento, ha promosso una serie di appuntamenti e conferenze per un confronto aperto sul valore culturale della ricerca demartiniana.Il convegno è articolato in quattro sessioni e si terrà in tre sedi. Il 25 ottobre, prime due sessioni: Il Mondo magico 70 anni dopo e Scenari della «magia» nell’esperienza musicale, all’Università del Salento, presso il Monastero degli Olivetani, Padiglione Chirico, a Lecce.Il 26 ottobre, ore 9-13, terza sessione: L’eredità filosofica, antropologica, etno-geografica, nella sede della Fondazione La Notte della Taranta, presso la Sala Conferenze del Convento degli Agostiniani, a Melpignano; ore 15-18, quarta sessione: Ernesto De Martino a scuola, presso il liceo Da Vinci di Maglie.Le prime tre sessioni del convegno ospitano filosofi, antropologi, storici delle religioni, etnomusicologi che si confronteranno con l’eredità scientifica e l’attualità culturale di un’opera che si distingue innanzi tutto per il carattere interdisciplinare e l’impegno civile. Il convegno è stato organizzato anche come corso di formazione per i docenti delle scuole, a cui è dedicata la quarta sessione conclusiva, “Ernesto de Martino a scuola”.