I valori del cinema, a Lecce il libro di Terrone e De Caro

Quando guardiamo un film non ci limitiamo a dare un giudizio estetico: capita spesso che ci soffermiamo sulle azioni dei personaggi, assegnando ad esse un valore morale. Capita anche questo valore influenzi fortemente il giudizio che diamo del film, anche se ci sforziamo di tenere separato il mondo della storia dal nostro mondo di spettatrici e spettatori; ma molto spesso sono proprio le nostre convinzioni a prevalere, e difficilmente possiamo dire che un film sia bello se ne disapproviamo totalmente il significato. Di questo complesso intreccio tra piacere della visione e coinvolgimento profondo nei mondi narrati si occupa un libro di filosofia del cinema appena pubblicato da Mondadori Università, “I valori al cinema. Una prospettiva etico-estetica”. Gli autori sono due filosofi molto noti agli addetti ai lavori: Enrico Terrone, professore ordinario di Estetica all’Università di Genova, e Mario De Caro, professore ordinario di Filosofia morale all’Università degli Studi di Roma Tre. Le linee di ricerca di Terrone e De Caro si intrecciano con sapienza dando vita a un testo di grande interesse, fitto di esempi tratti dalla storia del cinema, a partire dal padre di tutti i problemi etico-estetici, “Nascita di una nazione” di David Griffith, per arrivare al cinema contemporaneo con titoli come “Titane” di Julia Ducournau, passando per i classici di Hitchcock e Bergman.

Il libro verrà presentato oggi alle 19 a Lecce, presso la Biblioteca Bernardini; interverranno Enrico Terrone, Luca Bandirali (ricercatore di cinema, fotografia e televisione presso il corso DAMS di Unisalento) e Fabio Ciracì (coordinatore del corso di laurea in Filosofia di Unisalento), e con l’occasione si parlerà anche del primo corso di Filosofia del cinema istituito a partire dal prossimo anno accademico nella laurea magistrale in Scienze filosofiche dell’Università del Salento. L’evento è organizzato e promosso dal Dipartimento di Beni Culturali, dall’associazione “Cineclub Universitario” e dal Polo Biblio-museale di Lecce.