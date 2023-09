Storia del Grande Salento: da venerdì col Quotidiano. Dalla Terra d’Otranto alla nascita di tre province

"Storia del Grande Salento. Dalle radici di Terra d'Otranto ai cento anni delle Province di Brindisi, Lecce e Taranto", il volume del giornalista Lino De Matteis (Edizioni Grifo), sarà in edicola da venerdì 22 settembre assieme al Nuovo Quotidiano di Puglia. Il libro sarà acquistabile al prezzo di 9,80 euro, più il costo del giornale, con una distribuzione che riguarderà le province di Brindisi, Lecce e Taranto.



Il Grande Salento è un sogno destinato a rimanere tale o è un'idea-forza che può andare oltre le aspettative, non sempre lineari, dei territori coinvolti e i pronunciamenti istituzionali più o meno solenni, per diventare, infine, una realtà identitaria, condivisa, capace di mettere a sistema e integrare risorse materiali e immateriali per imboccare la strada di una crescita qualitativa, dentro la visione di un mondo sempre più interconnesso?

Una risposta a questo interrogativo prova a darla Lino De Matteis attraverso un'accurata e preziosa ricerca tra storia e attualità socio-politica concentrata in un lavoro, di ricerca e di proposta, dal titolo emblematico "Storia del Grande Salento. Dalle radici di Terra d'Otranto ai cento anni delle Province di Brindisi, Lecce e Taranto".

Quello che l'Autore presenta si traduce in un vero e proprio Manifesto programmatico incardinato in una storia della penisola salentina che si perde nell'alba dei tempi e che nel libro viene ripercorsa nelle diverse epoche, prima e dopo l'avvento della civiltà messapica, l'arrivo dei greci, i romani, i bizantini, i normanni che ripresero il nome di "Terra d'Otranto" rimasto per quasi mille anni ad indicare, con poche differenze rispetto agli attuali assetti, le province di Brindisi, Lecce e Taranto, anche se oggi "Terra d'Otranto" appare un nome ancorato al passato.

Il presente di questi territori viene rappresentato ed è conosciuto con il toponimo di Salento e/o Grande Salento, oggi più che mai attuale, anche perché indica un comprensibile percorso verso il futuro. È quello che pensa e scrive De Matteis - con la penna intinta nel nitido inchiostro della passione civile e dell'amore per la sua Terra - non perché prigioniero dei nominalismi, ma in ragione del fatto che Grande Salento è oggi la sintesi tra storicità, attualità politico-istituzionale e conoscibilità, dentro e fuori i confini nazionali, una ricchezza che sarebbe autolesionistico cancellare. A qualcuno l'aggettivo "grande" non piace, ma va considerato che è riferito solo all'ampiezza geografica, non vuole certo indicare spazi possibili per esibizioni muscolari o aprire la stura a tentazioni egemoniche di una parte sull'altra. Il Grande Salento o è conciliativo, convergente, solidale, ma anche ambizioso per i traguardi che vuole raggiungere, o non è.

A cancellare ogni dubbio residuale, De Matteis indica un approdo istituzionale della battaglia socio-culturale, sulla quale è impegnato da anni, che ha come cuore pulsante l'idea di "spirito confederativo" tra Brindisi, Lecce e Taranto. Un approdo che richiede la costruzione di una interconnessione stabile e un dialogo costante tra i territori sulla base di un assetto politico-amministrativo che contemperi il principio di autonomia con la necessaria convergenza su interessi comuni per la conquista di obiettivi capaci di spingere la crescita socio-economica, equilibrata, sostenibile e equamente diffusa.

È lo spirito ispiratore del Protocollo d'Intesa che i presidenti delle tre Province (Nicola Frugis, Lorenzo Ria e Domenico Rana) sottoscrissero quasi un quarto di secolo fa (il 14 settembre 1999). Otto anni dopo (29 marzo 2007) il secondo e più dettagliato Protocollo unitario (firmato dai presidenti delle tre Province Michele Errico, Giovanni Pellegrino e Giovanni Florido) così indicava gli obbiettivi da perseguire: "L'idea del Grande Salento si configura come un progetto di sviluppo integrato dell'intera area jonico-salentina che parte dalla riflessione/constatazione delle crescenti interrelazioni infrastrutturali, produttive, istituzionali e culturali, già esistenti, o in via di implementazione, fra i tre territori provinciali".

Infine, nel 2020, il Documento "Terra d'Otranto: dalle radici il futuro", sottoscritto dai sindaci Riccardo Rossi, Carlo Salvemini e Rinaldo Melucci, dai presidenti delle tre Province e dal rettore dell'Università del Salento, Fabio Pollice, che dell'accordo e delle sue finalità diventa, in qualche modo, regista e garante. Anche in questo caso si parla di "collaborazione coordinata e continuata" e si fissano gli obiettivi unitari da perseguire nell'ambito di un Masterplan territoriale curato dallo stesso Ateneo salentino e che dovrebbe essere al centro di un confronto vasto al termine del quale il processo di un'entità "confederativa" dovrebbe fare un passo avanti, muovendo dal sogno lungamente coltivato alla concretezza dell'azione sul campo.

La strada da percorrere è indicata, ma questo non vuol dire che il traguardo sia vicino, né che sia concretamente raggiungibile. Ecco perché sarebbe saggio, oltre che utile, testare la fattibilità concreta del Progetto Grande Salento, indicando pochi obiettivi-simbolo sui quali verificare di voler passare davvero dalle parole ai fatti.

Una priorità, ma soprattutto un banco di prova ineludibile sulla reale volontà delle Istituzioni territoriali ma anche della società civile, è sicuramente la realizzazione della cosiddetta Bradanico-salentina, superstrada che dovrebbe collegare Lecce a Taranto e con la Brindisi-Taranto chiudendo un triangolo infrastrutturale nel Sud Puglia dal forte impatto simbolico e pratico, con le dovute proporzioni, lo stesso impatto che avrebbe sulla Sicilia il Ponte sullo Stretto. È da quasi mezzo secolo che si parla della superstrada Lecce-Taranto con promesse da Regione e Governo a getto continuo, mentre i fatti sono fermi a una decina di chilometri realizzati dalle parti di San Pancrazio Salentino su un totale di 80, circa 20 anni fa. Un vero e proprio scandalo che però non ha mai sollevato la necessaria indignazione. Eppure, è di tutta evidenza che la mancata realizzazione dell'opera allontani, più di quanto la distanza geografica lasci immaginare, Lecce da Taranto e viceversa, perché agisce negativamente sulla complementarietà e le interconnessioni materiali e immateriali di quelle realtà.

La mancata approvazione della Regione Salento durante i lavori della Costituente non appare più motivo ragionevole per coltivare un revanscismo fuori tempo, anche se il sistema-Paese potrebbe aver bisogno di un rivisitazione istituzionale delle Autonomie in modo da abbattere vecchie e resistenti barriere e favorire le connessioni che possono trovare proprio nell'assetto confederativo il necessario equilibrio di governo capace di accendere una crescita continua dei territori.

È il modello che Lino De Matteis indica per il Grande Salento, una grande opportunità per le province di Brindisi, Lecce e Taranto, ma anche esempio di una possibile integrazione operativa lungo un percorso che sappia guardare oltre le angustie di un egoistico campanilismo che può solo aggravare i problemi, non risolverli.

Dalla prefazione al libro "Storia del Grande Salento"